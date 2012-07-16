В Одесcе состоялся мастер-класс Джеральдин Чаплин

В синем зале фестивального центра Родина состоялся мастер-класс звезды мирового кинематографа и продолжательницы династии Чаплинов - Джеральдин Чаплин. По материнской линии Джеральдин является внучкой классика американской драматургии Юджина О’Нила. Свою карьеру Джеральдин начинала как балерина, работала в цирке. Однако актерская наследственность взяла свое. Сейчас на счету актрисы более 130 картин. По ее словам, главная ее цель - это умереть за работой, работать до конца. На вопросы о том, как помогает в актерской карьере фамилия отца, Джеральдин отвечала с улыбкой: "Я никогда не стеснялась своего происхождения и не считаю зазорным пользоваться тем, что тебе дано от Бога. Если у актрисы красивое лицо, но она хочет чтобы ее ценили только за талант и уродует себя - это глупо. Я очень счастлива быть дочерью Чаплина. Тень отца не мешает, а согревает меня. Я счастливый ребенок знаменитости. Бродяжка - мой герой, и ничего плохого я в этом не вижу". Много времени на мастер-классе было уделено проблеме субординации актера и режиссера во время работы над фильмом. Актриса считает, что ее задача - быть послушной глиной в руках режиссера: "Даже если он неправ, спорить не стоит, лучше сделать так, как просит режиссер, и если это плохо, он это сам увидит". В день открытия фестиваля актриса совершила пешую прогулку по городу и осталась в восторге от Одессы, тем более, что по одной из легенд, именно Одесса является родиной Чарли Чаплина, свидетельство о рождении которого было утеряно. Напомним, в пятницу 13 июля в Одессе состоялась официальная церемония открытия Международного кинофестиваля. По теме: Тигипко, Кивалов, Кулиняк, Жванецкий на Одесском Кинофестивале Гостям ОМКФ было представлено международное жюри Третьего одесского кинофестиваля: немецкий актер, сержант Вильгельм из Бесславных ублюдков Тарантино, Александр Фелинг; израильско-французский режиссер Михаль Боганим; член жюри от Украины, один из продолжателей кинофестивального движения в нашей стране, генеральный директор международного кинофестиваля Молодость Андрей Халпахчи; режиссер, который в прошлом году увез из Одессы приз За лучшую режиссуру, Олиас Барко. Фото http://oiff.com.ua