Труп Сталлоне пролежал три дня

Как известно, сын знаменитого актера Сильвестра Сталлоне погиб, и его тело было обнаружено 13 июля у него дома. Однако поступили новые сведения относительно того, какое несчастье произошло в семье актер фильма «Неудержимые-2». Оказывается, Сейдж Сталлоне умер задолго до того, как об этом стало известно общественности. 36-летний сын актера погиб за три дня. То есть его тело пролежало три дня, пока его удалось обнаружить. По сведениям американской полиции, сын Сильвестра Сталлоне скончался от передозировки. Изначально все было представлено так, что молодого человека пытались откачать, но не смогли. Однако новые сведения утверждают, что он умер задолго до этой даты. По крайней мере, за 3—4 дня, а быть может, даже и за неделю, прежде чем его удалось обнаружить. А в этом время его ни о чем не подозревающий отец развлекался на одном из очень важных событий года, вечеринке Comic-Con. Он даже и не знал, что его сын уже давным-давно лежит мертвый, и никто об этом даже и не подозревает. Ответственное лицо из правоохранительных органов заметило, что комната, где проживал Сейдж, была отвратительной, а экономке было велено никогда не мешать ему и даже не стучать в дверь. Мужчина целыми днями не выходил из своей комнаты, которая была буквально завалена мусором. Когда его мать не смогла войти в комнату сына на этой неделе, она вызвала экономку, чтобы та открыла дверь. И именно в тот момент было обнаружено тело ее сына. ПО словам источников, смерть Сейджа выглядела как несчастный случай.