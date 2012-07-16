Стелла МакКартни запускает линию нижнего белья

Дочь бывшего участника группы The Beatles, сэра Пола Маккартни (Paul McCartney) - английский модельер Стелла Маккартни (Stella McCartney) запускает собственную линию нижнего белья по доступным ценам. Дизайнер разработала линию нижнего белья, которая носит ее имя - Стелла. Она начнет продаваться уже в следующем месяце. Коллекция включает в себя 5 моделей бюстгальтеров, которые будут предложены в различном цветовом исполнении, включая - электрический синий, розовый, алый и черный цвета. Также появятся в продаже женские трусики от Стеллы Маккартни. Для изготовления коллекции был использован натуральный хлопок. Цена трусиков от известного дизайнера стартует с $26, а на бюстгальтеров - с $ 55. фото www.ktona.com