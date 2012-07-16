Принц Гарри шокировал рикшу

Королева Елизавета II всегда путешествует в элегантных каретах или автомобилях, а принц Гарри выбрал для себя гораздо более простой способ передвижения. Не желая ждать под дождем машину, он сел в повозку рикши. Надо сказать, что принц нередко пользуется такси вместо королевских автомобилей, но рикша в пятницу вечером это слишком даже для Гарри! Один из его удивленных телохранителей тут же последовал за принцем в повозку. А второй телохранитель сел в другую следом за ними. Гарри вместе с друзьями в этот вечер ужинал в мексиканском ресторане La Bodega Negra в Сохо (Лондон). Свидетели рассказывают, что принц Гарри сразу же направился к рикше, как только появился на выходе из ресторана. Шел дождь, и принц поспешил к повозке. Рикша был в шоке, увидев, что к нему садится человек, третий по линии наследования престола. Но они потом все посмеялись от души. Всего пару дней назад принц Гарри и принц Уильям пропустили финал теннисного турнира Уимблдон. Вместо этого братья отправились покорять волны. ФОТО