Ким Кардашиан выпускает гламурный парфюм

Ким Кардашиан с завидной регулярностью выпускает свои новые ароматы. Не успели модницы всего мира "распробовать" ее предыдущий парфюм True Reflection, появившийся на прилавках магазинов всего четыре месяца назад, как звезда реалити-шоу вновь решила порадовать своих поклонниц новым творением. На рекламном фото Ким позирует в разных позах в мини платье с корсетом, выгодно подчеркивающем знаменитые формы Кардашиан. Особое внимание привлекает к себе и бутылочка парфюма, полностью соответствующая его названию Glam: духи упакованы в розовую бутылочку с хромированными украшениями и блестящими камешками на горлышке. По словам Ким, основу аромата будут составлять нотки цитруса, черники, арбуза, жасмина, мускуса и сандалового дерева. фото Story