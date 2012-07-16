Луценко в Лукьяновском СИЗО за 565 дней прочел 200 книг

Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко за 565 дней, проведенных в стенах Лукьяновского следственного изолятора, прочел двести книг и написал к ним короткие заметки-рецензии. Об этом он написал в очередном письме из СИЗО. Луценко отметил: «Время в тюрьме (а если вдуматься — то и в жизни в целом) является единственным принадлежащим человеку ресурсом. Можно тратить его на воспоминания, на мечты, на вынашивание мести, на ничегонеделание. Но разумнее использовать его на самообразование. Так, чтобы каждый прожитый месяц означал не просто удержание позиций разума и духа, а подъем на ступень вверх по лестнице развития». «На 565-й день в Лукьяновском СИЗО я закончил читать двухсотую книгу. Это была колоссальная внутренняя дискуссия и самообразование. Возможно, мои оценки прочитанного помогут тем, кто не так много времени как я (смайл, — ред.), но также интересуются художественной, исторической, философской и научно-популярной литературой. Тем более, сейчас — время отпусков», — цитирует его слова пресс-служба Народной самообороны. Далее Луценко делится субъективными оценками прочитанным книгам: восклицательный знак он поставил произведениям высшего класса, два и один плюс — очень хорошим и просто хорошим. Судя по поставленным оценкам, Луценко склонен читать украинскую и зарубежную классику: Хемингуэя, Чехова, Костенко, Фейхтвангера, Даля, Чапека, Бродского, Борхеса, Бредбери. А вот к философской и исторической литературе экс-министр относится более придирчиво: более десятка книг этого направления Луценко забраковал. Фото ZnUa