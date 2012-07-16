Принцесса Виктория отпраздновала 35-летие

Одна из самых известных и самых популярных принцесс в мире - принцесса Швеции Виктория отметила вчера свое 35-летие. В честь юбилея Виктория, ее муж Дэниэл Вестлинг, их маленькая дочка принцесса Эстелль, королева Сильвия и король Карл XVI Густав вышли на празднование к своим подданным. Надо сказать, что пожелавших поздравить Викторию с днем рождения оказалось немало - тысячи и тысячи людей пришли к замку Солиден, летней резиденции шведских монархов. Многие принесли подарки и цветы. ФОТО Виктория была растрогана: У меня был потрясающий день рождения, и я очень ценю то, что столько людей сегодня пришло меня поздравить. Позже монархи отправились праздновать юбилей Виктории в семейном кругу, а жители Швеции - на концерт в честь события.