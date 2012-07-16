Хиллари Клинтон забросали помидорами

Хиллари Клинтон подверглась нападению во время визита в Египет. Местные оппозиционеры выразили свой протест, закидав кортеж госсекретаря США помидорами. Египетской оппозиции явно не хватает креатива. В отличие от своих российских коллег, которые посвящают правительству прощальные песни и даже составляют «Сонники оппозиционера», протестующие египтяне используют поистине архаичные способы выражения своего мнения. Так, египтяне не придумали ничего лучше, как встретить кортеж госсекретаря США Хиллари Клинтон салютом из овощей. Хиллари Клинтон впервые прибыла в Египет с момента избрания на пост президента страны Мохаммеда Мурси. И мало того что ее встретили овощным дождем, так некоторые оппозиционеры пали до того, чтобы напомнить госпоже Клинтон о самых сложных моментах ее личной жизни – измене мужа. Толпа скандировала не только предсказуемое «Клинтон, уходи», но и «Моника! Моника!», намекая на историю с Левински. В итоге один оппозиционно настроенный помидор попал в лицо египетскому чиновнику, а ботинок и бутылка с водой, запущенные все той же протестующей толпой, – в бронированную машину делегации Клинтон. Фото Forbes