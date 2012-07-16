Аня Рубик cтала лицом осенней рекламной кампании Kurt Geiger

Обаяние лондонских улиц, прекрасная Аня Рубик, а также снобистские танкетки, головокружительные платформы и удобные ботфорты на плоском каблуке из новой осенней коллекции Kurt Geiger стали главными действующими лицами в объективе Эрика Торстенссона. Вместе с фотографом, пиарщиком и по совместительству главредом журнала Industrie автором рекламной фотоистории выступил стилист Саймон Робинс. Для съемки Ани были выбраны твидовые пальто, шерстяные пуловеры и кожаные брюки – все, чтобы в самом выгодном свете представить осеннюю коллекцию лондонского обувного бренда Kurt Geiger. Результат – перед вами. Здесь есть место и вневременной классике надежного черного цвета, и смелой шипованной отделке, но в целом приоритеты марки остались неизменными. Вечная дилемма – красота или удобство – разрешается в ультраженственном дизайне, убедительно демонстрирующем, что рецепт сексуальной и стильной обуви – не только каблуки-убийцы (но и они тоже). Фото Kurt Geiger