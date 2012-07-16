Ксения Собчак рассказала, к чему снится Путин

Сонники Миллера, Цветкова, Ванги и Фрейда бессильны в деле толкования снов тех, кто живет в современной России. К счастью, за дело толкования снов взялась Ксения Собчак. Новый дар Ксения явила миру в своем «Твиттере» в воскресенье, 15 июля. Свой сонник она начала с себя же самой, заявив: «Если вам приснилась Ксения Собчак – значит, скоро у вас будет обыск». Ксения не унималась всю ночь, представляя новые сны и их толкования, основанные на вполне реальных событиях из жизни современной России. Сонник Собчак даже получил свое название – «Сонник оппозиционера». Так, в соннике Ксении Собчак появились следующие сны и их толкования: «Если Удальцов приснился – это к драке, если Навальный – у вас украдут кошелек...», «Ну, если Ткачев приснится, тогда лучше вообще не просыпаться», «Если часы приснились – значит, скоро станете священником», «Если Путин приснился, то, значит, вы куда-то опоздаете», «Если Медведев – вам подарят айпэд, но уволят с работы», «Если приснился Венедиктов – это к стрижке». Нельзя не признать, наблюдать за оппозицией в лице Ксении Собчак становится все интереснее, ведь эта компания несогласных крайне креативно подходит к протесту. Ранее Ксения Собчак и Леонид Парфенов уже представили народный рэп – трек, посвященный окончанию президентского правления Дмитрия Медведева. Фото Тwitter Ксении Собчак