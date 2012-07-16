Эштон Катчер опять спит с Деми Мур

В последнее время широко муссируется история Эштона Катчера, Деми Мур и ее дочерей. Кажется, для актрисы настали самые тяжелые времена. Она все никак не может оправиться после психологической травмы, нанесенной ей ее молодым супругом, да еще и дочери подливают масла в огонь. Однако, кажется, что Эштон все-таки решил помочь Деми справиться с трудностями и повел себя как настоящий мужчина. Говорят, что он посещает с актрисой еженедельные собрания, посвященные проблемам брака, так называемые каббалистические консультации. Причем сообщают, что Эштон даже ночевал у Деми. В то же время ведутся разговоры о романе Катчера с Милой Кунис, хотя они всячески опровергают эту информацию. Вполне возможно, что отношения Деми и Эштона в некотором роде возобновились. Возможно, он чувствует определенную вину за собой, а также ему нравится, что Деми настолько зависима от него, это льстит самолюбию Эштона. {1} Многие считают, что для актрисы было бы хорошо возобновить отношения с Эштоном, так как очевидно, что она никак не может придти в себя после расставания. Однако, что касается Катчера, то, создается впечатление, что он не воспринимает отношения с бывшей супругой всерьез. А просто поддерживает отношения с актрисой и в то же время дает повод для ревности Милы Кунис, чтобы та выбросила белый флаг и сдалась на милость победителю. фото RautRu