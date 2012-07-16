Мать Балотелли работает уборщицей в одном из офисов Манчестера

Родная мать нападающего "Манчестер Сити" Марио Балотелли устроилась работать уборщицей в одном из офисных помещений Манчестера с зарплатой 6 фунтов в час. Как известно, Марио родился в бедной семье выходцев из Ганы, Томаса и Розы Барвуа. В возрасте двух лет по настоянию итальянских властей часто болевший мальчик был отдан на воспитание богатой семье Балотелли. Сейчас Марио вырос, зарабатывает 120 тыс. фунтов в неделю, имеет роскошный особняк в пригороде Манчестера, а на тренировки команды ездит на Bentley Continental GT. Совсем в других условиях живет биологическая мать футболиста. Относительно недавно Роза Барвуа вместе со своей дочерью переехала из Италии в Манчестер, чтобы быть ближе к Марио. Однако сын лишь изредка навещает свою мать, живущую в одном с ним городе. Поработав сперва в супермаркете, расставляя товар на полках, сейчас Роза устроилась мыть полы в офисе. На работу мать Балотелли, в отличии от Марио, добирается на рейсовом автобусе, предает fapl.ru, ссылаясь на Daily Mirror. ФОТО