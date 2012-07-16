Ксюша Собчак похвасталась своим доходом в 1,5 млн долларов

Ксения Собчак прилетела в Париж специально на показ моды своей близкой подруги Ульяны Сергиенко, где она дала интервью программе "Світське життя", пишет ТСН-Особливе. На вопрос Кати Осадчей, не противоречит ли ее образ оппозиционера посещению парижских недель моды, она ответила: "Время, когда люди все время врали, когда в серых пиджаках рассказывали как они отдыхают в Сочи и скрывали большие конверты с деньгами, уже давно прошло... Я ничего не скрываю, у меня большой доход, который я декларирую. Я зарабатываю более чем 1,5 млн долларов в год вот уже довольно длительное время и никогда не позиционировала себя как бедный человек. И если я хочу поехать на показ моды, я это сделаю". "Я считаю, что нет ничего хуже лжи своей аудитории. Я люблю красивую одежду, люблю Париж и я не вижу здесь никаких противоречий", - добавила Собчак. Светская львица также рассказала, что деньги, которые были изъяты во время обыска в ее квартире, ей так и не вернули. По разной информации у Собчак конфисковали от 1,55 до 2 млн долларов. "Я не знаю, вернут ли мне вообще деньги, это я буду решать со своим адвокатом Резниковым", - сказала она. "Мне нечего скрывать. Российское законодательство не запрещает хранить дома наличные. Поэтому иначе, чем ограбление, то, что произошло у меня в дома, назвать не могу", - резюмировала Собчак. фото ТСН-Особливе