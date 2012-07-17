У Дэвида Бэкхема есть хобби, которому он старается уделять свободное от семьи время. А теперь футболист еще и нашел себе друга по интересам. Вместе с крупным парнем на стальном коне Дэвид Бэкхем устроил гонки на мотоциклах в Малибу. Отец четверых детей рассекал по городу на сделанном специально для него транспортном средстве. На его изготовление у The Garage Company ушло полгода, зато таких мотоциклов в мире больше нет. О стиле одежды для такого развлечения Дэвид, похоже, не особенно задумывался. Он надел простую джинсовую рубашку, темные штаны да коричневые ботинки: лишь бы удобно было. фото dailymail.co.uk