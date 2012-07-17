Бизнесмен подарил дочери ресторан на территории Киево-Печерской лавры

В день Ивана Купала бизнесмен и председатель партии "Вече" Игорь Дидковский подарил своей дочери собственный ресторан на территории Киево-Печерской лавры, рядом с музеем Ивана Гончара, пишет ТСН-Особливе. Ресторан в Лавре обошелся всего в 1,2 млн грн. Ведущая программы "Светская жизнь" Катя Осадчая поинтересовалась у бизнесмена, не пользовался ли он админресурсом. "Никто мне не помогал. Я создал попечительский совет ... Даже для национального музея получить землю - это невозможно", - сказал Дидковский. На вопрос же, а легко ли получить землю под ресторан на территории Лавры, Дидковский ответил: "Под рестораном земли нет. Ресторан является элементом музея, и закон "О музеях и музейном деле", глава 13, говорит о рекреационной зоне музея". Такой подарок для дочери стоил, по словам бизнесмена, дешево, всего 1 млн 200 тыс. грн. Дидковский - владелец крупнейшей коллекции скифского золота, оцененной Дойчбанком - в 18 млрд. евро. ВИДЕО: