Герцогине Корнуольской Камилле - 65 лет

В этот день в Лондоне в 1947 году родилась Камилла Розмари Шэнд, будущая Герцогиня Корнуольская, Герцогиня Ротсэй (в Шотландии) и вторая жена принца Чарльза Уэльского. Отец и мать Камиллы - Брюс Мидлтон Хоуп Шэнд и Розалинда Мод Шэнд - хоть и не обладали громкими титулами, но были одной из самых аристократических семей Великобритании. Поэтому, начиная с самого раннего детства, для Камиллы и её брата и сестры - Марка и Аннабель - были открыты двери королевского дворца. Её семья посещала все торжества - балы в Букингемском дворце, скачки в Аскоте и воскресные игры в крокет. Между прочим, её прапрабабушка - Элис Кэппел (в девичестве Элис Фредерика Эдмонстоун) - была любовницей прапрапрадедушки Принца Чарльза - Короля Эдварда VII в течение последних двенадцати лет его жизни - с 1898 по 1910. Вот еще откуда корни отношений растут! После замужества с принцем Чарльзом Камилла также стала активно заниматься благотворительностью и социальной деятельностью. Она является патронессой Национального общества остеопороза и попечителем свыше десятка различных организаций в области культуры и здравоохранения. Она сопровождала мужа во многих его поездках, первой из которых стал официальный визит королевской четы в Соединенные Штаты Америки в 2005 году. Затем вместе с мужем она побывала в Египте, Саудовской Аравии, Индии, Турции, Японии и других странах мира, следуя за Чарльзом как верная супруга и носительница важного титула. Легче сказать, где они не побывали вместе! Камиллу можно было увидеть и среди гостей известного теннисного турнира Уимблдон, представляющей королевскую семью, и награждающей классических британских композиторов на церемонии Classic Brit Awards и посещающей выставку, приуроченную к 50-летнему юбилею группы "Битлз". Герцогиня Корнуольская также приняла активное участие в организации "бриллиантового" юбилея Королевы Елизаветы II в июне этого года. ФОТО