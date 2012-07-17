Ума Турман стала мамой в третий раз

42-летняя актриса Ума Турман сообщила через своего официального представителя, что родила третьего ребенка 15 июля 2012 года. Ума Турман довольно долго скрывала свою третью беременность, о которой журналисты узнали от близких друзей актрисы. "Ума беременна! Она пока не объявила об этом официально, но ей пришлось рассказать многим друзьям об этом радостном событии. Она не могла не рассказать, ведь все мы видели ее на Неделе моды в Нью-Йорке. Она обычно очень худенькая, но сейчас у нее уже заметен небольшой животик. А еще она будто вся светится изнутри!"- сообщали источники, близкие к паре. Во время отдыха с возлюбленным на яхте Ума Турман продемонстрировала округлившийся живот. У Умы Турман уже есть двое детей от бывшего мужа Итана Хоука (Ethan Hawke) – 13-летняя Майя и 10-летний Лево, а у Арпада Бассона - двое детей от бывшей подруги, 47-летней модели Элль Макферсон (Elle Macferson). Фото 1Kino.com