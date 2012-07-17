Герцогиня Кэтрин попала на обложку

Заполучить на обложку герцогиню Кэтрин мечтают ведущие глянцевые журналы, но до сих пор сделать это никому не удавалось. Однако журнал Marie Claire South Africa решил пойти на хитрость: вместо реальной фотографии супруги принца Уильяма издание разместило ее рисованный портрет, выполненный в манере гиперреализма. Признаться, заподозрить, что перед вами не настоящий фотоснимок, а всего лишь картинка, чрезвычайно трудно - настолько велико сходство! Свой поступок в Marie Claire объясняют тем, что таким образом хотели отдать дань одной из самых влиятельных и знаменитых женщин мира: Кейт Миддлтон, несомненно, новая мировая икона стиля. И мы решили чествовать ее оригинальным способом: нарядив в костюмы наших местных дизайнеров и поместив ее в разные жизненные ситуации. Кстати, это уже не первый раз, когда Кэтрин подвергается искажению фотошопом: так, в прошлом году журнал Grazia существенно уменьшил герцогине талию, а неделю назад издание The New Republic подвергло "доработке" ее зубы. Не сомневаемся, на этом СМИ не успокоятся. Быть может, чтобы пресса наконец-то перестала это делать, герцогине пора согласиться на фотосессию? фото Marie Claire