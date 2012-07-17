Аукцион Ксении Собчак собрал более 16 млн рублей

Ксения Собчак собрала более 16 млн рублей для пострадавших во время наводнения на Кубани. О своем намерении провести в ресторане «Твербуль» благотворительный аукцион Ксения Собчак сообщила через несколько дней после трагических событий на Кубани. Девушка анонсировала лоты, которые уйдут с молотка. Среди них были украшения из личных коллекций Ульяны Сергеенко и Натальи Водяновой. До аукциона оставалось всего несколько часов, а Собчак продолжала приглашать гостей – знакомых и друзей, к участию в благотворительном мероприятии. И вот после того, как прозвучала последняя цена за последний лот, Ксения написала в своем «Твиттере»: «Спасибо всем за сегодня. Я абсолютно счастлива. 16 млн 310 тысяч! А я так нервничала, что будет мало людей, лето, отпуска. Переживала, что в другом месте нам помешали сделать мероприятие. Спасибо!» Отдельные слова благодарности Ксения Собчак адресовала своему компаньону по благотворительной инициативе – доктору Лизе. «Отдельная благодарность доктору Лизе – без человека, которому можно полностью доверять, все это было бы просто невозможно», – поделилась Ксения в микроблоге. Читатели «Твиттера» Собчак узнали и о том, кто и за какие деньги приобрел лоты. «Мое кольцо с аквамаринами и бриллиантами фирмы "Паскале Бруни" ушло за полтора миллиона!», «Ульяна предоставила тиару, купленную на аукционе philipp de pury – это как сотбис ювелирных украшений», «Спасибо Михаилу Куснеровичу за то, что пришел и поддержал, спасибо Наталье Синдеевой за прекрасный лот-браслет», «Хозяин ресторана gypsy купил на несколько миллионов лотов и отдал порш в продажу. Невероятный человек. Спасибо!!!» Теперь Ксении Собчак и доктору Лизе предстоит ответственная миссия по распределению средств, собранных на аукционе. Собчак пообещала: «Вся помощь детям будет АДРЕСНОЙ». Фото Тwitter Ксении Собчак