На Одесском кинофестивале прошел мастер-класс Питера Гринуэя

Помимо громких премьер и встреч, одним из самых ярких событий ОМКФ стал мастер-класс небезызвестной фигуры британского кино Питера Гринуэя. «Порой одолевают сожаления, что в сутках всего 24 часа, и плотный фестивальный график не оставляет времени прерваться, чтобы вкусить «хлеба насущного», - делится со мной продюсер съемок Viva! Лена Вечурко, которая считает непростительным пропустить лекцию известного британца. «Пожалуй, мастер-класс режиссера, известного своими противоречивыми картинами и живописным визуальным рядом, оказалась самым ожидаемым событием для всех. По теме: Тигипко, Кивалов, Кулиняк, Жванецкий на Одесском Кинофестивале «Кино умерло, да здравствует кино!» - с таким заявлением выступил Гринуэй, подразумевая, что с появлением новых технологий этот жанр искусства вышел далеко за рамки привычного белого прямоугольника в темном зале кинотеатра. Также режиссер познакомил зрителей со своими проектами в качестве виджея, а также видео инсталляциями, в которых он использовал шедевр Леонардо да Винчи картину Тайная вечеря». фото Zirki Info