Дочки Дэми Мур хотят, чтобы суд запретил матери контактировать с ними

Стало известно, что дочки Дэми Мур хотят добиться для матери судебного запрета контактировать с ними. Об этом сообщает источник, близкий к Румер, Скаут и Талуле. «Несколько недель назад девочки дали Дэми понять, что сейчас не хотят общаться с ней. Но она непрерывно звонит, шлет жалостливые электронные письма с просьбами связаться с ней и оставляет слезные сообщения на автоответчкие. Девочкам это надоело». Похоже, дочери Брюса Уиллиса достигли точки кипения, и теперь размышляют над тем, чтобы обратиться в суд и официально запретить матери приближаться и любым способом контактировать с ними. Фото: dailymail.co.uk