Беременная Меган Фокс исправно посещает церковь

Меган Фокс, которая сейчас дохаживает последние месяцы беременности, оказывается не только добропорядочная жена, но и глубоко верующая прихожанка. Актриса и ее супруг, оказывается, каждое воскресенье посещают церковную службу. Причем не изменила привычек звездной четы даже беременность Фокс. К примеру, вчера Меган, ее мужа, актера Брайана Остин-Грина и сына Брайана от первого брака Кассиуса, видели на выходе из местной церкви. Выглядела актриса, которая не так давно перестала, наконец, скрывать свое интересное положение, замечательно. На девушке было длинное черное платье, которое красиво подчеркивало ее округлившийся животик и полностью скрывало ноги. Стоит заметить, что даже ради будущего малыша, актриса не отказалась от высоких каблуков, заменив лишь шпильки на более удобную танкетку. ФОТО