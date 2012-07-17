Сильвестра Сталлоне обвинили в смерти сына

Племянник киноактера Сильвестра Сталлоне Эд Филити обвинил звезду в смерти его сына Сэйджа Сталлоне, труп которого был обнаружен в минувшую пятницу в Лос-Анджелесе. Филити считает, что 36-летний мужчина мог бы быть еще жив, если бы отец уделял ему чуть больше внимания, сообщает Daily Mail. 18-летний Эд Филити оставил гневное сообщение на Facebook-странице Сильвестра Сталлоне, в котором заявил, что последние годы актер и его супруга Дженнифер Флэвин игнорировали Сэйджа и избегали с ним встречаться. Молодой человек поздравил госпожу Флэвин с тем, что ей, наконец, удалось развалить семью Сталлоне, о чем она так давно мечтала. По словам Филити, начинающему режиссеру Сэйджу Сталлоне была необходима поддержка отца, которой он так и не дождался. "Шестого июля Сэйдж позвонил тебе, чтобы поздравить с днем рождения. И что ты сделал? Не снял трубку, а потом даже не удосужился перезвонить. А это все, что было нужно Сэйджу – немного внимания со стороны своего отца. Я подозреваю, что вам плевать на то, что случилось, но от пристального внимания общественности вам не укрыться. Меня от вас тошнит", — написал подросток на Facebook-странице своего знаменитого дяди. Эд является сыном сводной сестры Сталлоне Тони Энн. Он написал, что как только бывшая модель Дженнифер Флэвин вышла замуж за звезду фильма "Рокки" в 1997 году, то заявила родственникам актера примерно следующее: "Я теперь семья Слая, а вы ему больше не нужны". "Посмотрим, Дженнифер, как сильно вы ему понадобитесь после того что случилось", — злобно написал молодой человек. Впрочем, через некоторое время племянник звезды удалил свой гневный пост, заявив журналистам, что погорячился. "Я находился на грани нервного срыва и написал свое сообщение буквально за пару минут. Да, у меня по-прежнему есть претензии к дяде, но мне не стоило выносить их на публичное обсуждение", — сказал Эд Филити в интервью New York Post. Тем временем, полиция Лос-Анджелеса хочет поговорить с докторами, которые выписывали лекарства Сэйджу Сталлоне: коробка с таблетками была найдена в комнате покойного при обыске. Несмотря на заявление адвоката покойного о том, что сын киноактера не употреблял запрещенных веществ и даже не пил, власти подозревают, что причиной смерти 36-летнего мужчину могли стать наркотики. ВИДЕО: