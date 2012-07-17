Мишель Обама разыгрывает билеты на день рождения мужа

17 июля 2012, 14:15

Первая леди США Мишель Обама объявила о розыгрыше среди сторонников президента Барака Обамы приглашения на его день рождения. "Бараку в следующем месяце исполнится 51 год, и мы в нашем доме в Чикаго устраиваем по этому поводу небольшой праздник. Мы бы хотели дать простым сторонникам возможность присоединиться к нам. Вы, ребята, заслуживаете этого, и я знаю, что Барак будет очень рад вас видеть. День рождения - одна из последних возможностей для Барака немного расслабиться перед последними предвыборными неделями. Это не заставит меня прекратить подшучивать над его новыми седыми волосами, хотя я и знаю, что каждый из них он заработал", - говорится в письме Мишель Обамы, распространенном избирательным штабом президента. Согласно традиционным условиям лотереи, каждый, кто переведет через сайт штаба президента пожертвование (минимальная предлагаемая сумма составляет три доллара), автоматически станет участником розыгрыша приглашения. "Все дорожные расходы и перелет победителя в Чикаго мы берем на себя", - отмечается в письме. Подобные лотереи проводятся регулярно: ранее разыгрывались билеты на прием к актерам Джорджу Клуни и Саре Джессике Паркер, на ужин с президентом и первой леди, на место в президентском автобусе во время предвыборного турне. Розыгрыши приносят избирательному штабу немалые доходы: так, розыгрыш приглашения к Клуни принес штабу президента 9 миллионов долларов. Тем не менее, несмотря на многочисленные фандрайзинговые мероприятия, Обама сильно отстает по количеству собранных средств от своего конкурента, республиканца, экс-губернатора Массачусетса Митта Ромни. По популярности действующий президент, согласно большинству опросов, пока опережает Ромни, но с минимальным отрывом. Фото: Wikipedia

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