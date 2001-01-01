Поплавский поцеловал сцену и ушел ?

@@@ Так называемые проводы со сцены поющего ректора начались задолго до означенного в билетах времени – в фойе бесплатно раздавали шампанское. Правда, за окончание сценической карьеры «юного орла» тосты никто не произносил. Шоу Поплавского называли как угодно – пиар-акцией, рекламой, показухой, только не последним выходом на сцену. Похоже, поддержать любимого ректора пришел весь Национальный университет культуры и искусств. По крайней мере, только на подтанцовках студентов было больше тысячи. Самые голосистые заняли места на балконе, сопровождая каждый выход ректора оглушительными криками. Ну и пусть у него нет голоса, и репертуар все больше растительно–съестной ( «оспівані»: вишня, крапива, варенички, сало. Как заметил дуэт «Свитязь», не включены в репертуар были только традиционные «голубці» и «холодці»), зато и шоу такого масштаба не всем по карману. Каждая песня – маленький спектакль. Было и застолье, и проводы на вокзале, и даже стриптиз. А как же без оного призывать народ «кохатися». Цель Поплавского – «щоб українців було 100 мільйонів». Не поскупился Поплавский и на костюмы. От яркости аж рябило в глазах! Переоблачался Поплавский раз десять, демонстрируя наряды от любимого дизайнера Александра Гапчука. Не сэкономил Мих Мих и на сценических костюмах студентов, придуманных, конечно же, любимым дизайнером. Выпускницы «кулька» Ани Лорак, Наталья Могилевская, Катя Бужинская скрашивали, мягко говоря, терпимые вокальные данные ректора. Верка Сердючка устроила премьеру новой песни. Но главным гостем, появление которого во дворце «Украина» никто не ожидал, был сам Томас Андерс, исполнивший хит всех времен и народов «You’re My Heart, You're My Soul». А акапельное пение знаменитого немца просто взорвало публику. «Ще трохи у нас поспіваєш, будеш і українську знать», - уверил гостя Поплавский, когда тот посетовал на отсутствие знаний украинского языка. Под занавес Михаил Поплавский трижды поцеловал сцену и еще долго принимал цветы, присланные от первых лиц государства, коллег, и даже родственников. После концерта в отеле «Русь» состоялся фуршет в честь «простившегося со сценой» Поплавского. Приглашенных было около сотни. Среди известных были замечены все те же лица – Томас Андерс, Павел Зибров, Дмитрий Гордон, Александр Швец, Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Наталья Могилевская, Влада Литовченко. «Хватить їсти, давайте пити й кохатися», - просил гостей Поплавский. После чего взял микрофон и всех заставил танцевать под звуки своих «хитов». Затем эстафету подхватили Зибров, Могилевская, Данилко… Самой зажигательной парой вечера были Сумская с Борисюком. Пели дуэтом, но танцевали порознь. Он – с кумой Владой Литовченко, она – с Павлом Зибровым, которого жена Марина сразу же после слишком откровенных па с Ольгой увезла домой. Гулянка закончилась далеко за полночь. Прощальных слов Поплавский так и не произнес. Значит, он еще споет. Ему всего-то – 56.