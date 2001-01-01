Поплавский поцеловал сцену и ушел ?

1 января 2001, 00:00

Собственно, он не сказал «прощай». Правда, и не обещал вернуться. Скорее всего, вчерашнее гранд-шоу во дворце «Украина» под названием «Кохаймося» - подарок себе, любимому, ко дню рождения.

@@@ Так называемые проводы со сцены поющего ректора начались задолго до означенного в билетах времени – в фойе бесплатно раздавали шампанское. Правда, за окончание сценической карьеры «юного орла» тосты никто не произносил. Шоу Поплавского называли как угодно – пиар-акцией, рекламой, показухой, только не последним выходом на сцену. Похоже, поддержать любимого ректора пришел весь Национальный университет культуры и искусств. По крайней мере, только на подтанцовках студентов было больше тысячи. Самые голосистые заняли места на балконе, сопровождая каждый выход ректора оглушительными криками. Ну и пусть у него нет голоса, и репертуар все больше растительно–съестной ( «оспівані»: вишня, крапива, варенички, сало. Как заметил дуэт «Свитязь», не включены в репертуар были только традиционные «голубці» и «холодці»), зато и шоу такого масштаба не всем по карману. Каждая песня – маленький спектакль. Было и застолье, и проводы на вокзале, и даже стриптиз. А как же без оного призывать народ «кохатися». Цель Поплавского – «щоб українців було 100 мільйонів». Не поскупился Поплавский и на костюмы. От яркости аж рябило в глазах! Переоблачался Поплавский раз десять, демонстрируя наряды от любимого дизайнера Александра Гапчука. Не сэкономил Мих Мих и на сценических костюмах студентов, придуманных, конечно же, любимым дизайнером. Выпускницы «кулька» Ани Лорак, Наталья Могилевская, Катя Бужинская скрашивали, мягко говоря, терпимые вокальные данные ректора. Верка Сердючка устроила премьеру новой песни. Но главным гостем, появление которого во дворце «Украина» никто не ожидал, был сам Томас Андерс, исполнивший хит всех времен и народов «You’re My Heart, You're My Soul». А акапельное пение знаменитого немца просто взорвало публику. «Ще трохи у нас поспіваєш, будеш і українську знать», - уверил гостя Поплавский, когда тот посетовал на отсутствие знаний украинского языка. Под занавес Михаил Поплавский трижды поцеловал сцену и еще долго принимал цветы, присланные от первых лиц государства, коллег, и даже родственников. После концерта в отеле «Русь» состоялся фуршет в честь «простившегося со сценой» Поплавского. Приглашенных было около сотни. Среди известных были замечены все те же лица – Томас Андерс, Павел Зибров, Дмитрий Гордон, Александр Швец, Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Наталья Могилевская, Влада Литовченко. «Хватить їсти, давайте пити й кохатися», - просил гостей Поплавский. После чего взял микрофон и всех заставил танцевать под звуки своих «хитов». Затем эстафету подхватили Зибров, Могилевская, Данилко… Самой зажигательной парой вечера были Сумская с Борисюком. Пели дуэтом, но танцевали порознь. Он – с кумой Владой Литовченко, она – с Павлом Зибровым, которого жена Марина сразу же после слишком откровенных па с Ольгой увезла домой. Гулянка закончилась далеко за полночь. Прощальных слов Поплавский так и не произнес. Значит, он еще споет. Ему всего-то – 56.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну". Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять