Руслана Лыжичко, певица:«Я не буду расписываться за всех и говорю только о себе....»

27 июля 2004, 12:43

У моих коллег, как и у других людей, есть право на выбор. Моя личная позиция: я не хочу, не могу, и не буду влиять на выборы. Мое имя связано с имиджем Украины, и я осознаю это со всей ответственностью. В связи с этими обстоятельствами, я не могу принимать участие в каких-либо политических акциях. Это мое решение, мой выбор и мое убеждение.

После блестящей победы на «Евровидении-2004» на певицу Руслану свалились прозаичные украинские будни, омраченные предстоящими президентскими выборами.

Руслану конкретно достали слухи и домыслы вокруг ее имени, как и порнокартинки в интернете с ее изображением, поэтому она решила все опровергнуть «одним махом» перед своим туром по Европе. И если вы еще числитесь среди ее поклонников после прокрученного на всю страну дуэта Руслана-Янукович, тогда ее «Объяснительная» адресована и вам в том числе.

Похоже, после того, как Руслана попала в тонкие политические силки, дав возможность использовать себя, ей еще долго придется отмываться от совместного с премьером исполнения «Весны на Заречной улице» и подальше держаться от политики. Ведь главное не пасть в глазах своих соотечественников перед тем, как яростно отстаивать за рубежом имидж Украины.

Руслана, вы посетили много стран. Скажите, распространено ли за границей участие звезд шоу-бизнеса в избирательных кампаниях политиков и как к этому относятся граждане за рубежом?
У меня не было возможности общаться непосредственно по этим вопросам. Для меня политика настолько сложная и неоднозначная вещь, что себя я максимально от нее отделяю. Слово «политика» для меня - что-то очень далекое и то, отчего я точно хочу забрать свое имя и положить как можно дальше в сторону.

Лично я, узнав о том, что кто-то из звезд шоу-бизнеса выступает за какой-то идеологический процесс, даже не политический – уже начинаю этому не доверять. Я только за какие-то очень благородные идеологические вещи: за борьбу со СПИДом, против агрессии, за какие-то моральные человеческие вещи. Здесь, конечно, я бы хотела быть. Этому я верю, когда выходит человек, поет, призывая против наркотиков. Но я не верю, когда человек говорит о политике, и считаю эти технологии абсолютно несовершенными.

Более того, лично меня раздражает, когда на мое мнение кто-то пытается влиять. Моя позиция такова: если меня это раздражает, это раздражает и других людей.

Как вы относитесь к участию украинских звезд шоу-бизнеса в избирательной кампании. Что это, способ заработать деньги или проявление гражданской позиции?
Я не буду расписываться за всех и говорю только о себе. У моих коллег, как и у других людей, есть право на выбор. Они сами должны решать. Моя личная позиция: я не хочу, не могу, и не буду влиять на выборы. Мое имя связано с имиджем Украины, и я осознаю это со всей ответственностью. Поэтому, в связи с этими обстоятельствами, я не могу принимать участие в каких-либо политических акциях. Это мое решение, мой выбор и мое убеждение. Что касается других – спросите у них.

За кого отдаст свой голос певица Руслана 31 октября?
В данном случае я воспринимаю этот вопрос как агитацию. У меня есть своя гражданская позиция, и ее не может не быть. Я гражданка этой страны и согласно нашему законодательству и критериям человеческой морали я пойду и отдам свой голос в частном порядке. Я не имею права влиять на мнение людей. Где бы я ни была - во время выборов буду в Европе - я обязательно проголосую.

Я хочу, чтобы знали все мои поклонники, что я остаюсь вне политики. Я не считаю себя настолько политически компетентной, чтобы влиять на мнение людей. Я хочу, чтобы наша страна была демократической, и каждый мог делать свой выбор. Я – вне политики. Это моя позиция.

Вы утверждаете, что пытаетесь быть вне политики. Почему тогда вы согласились стать советником премьер-министра Украины?
Это касалось, касается и будет касаться только исключительно вопросов «Евровидения». Это единственный вопрос, в котором я компетентна и могу что-то советовать, и единственный процесс, где бы я хотела иметь большее влияние, чем просто члена оргкомитета, чтобы иметь возможность как-то повлиять на государственном уровне. И это единственная причина. Никакой политики.

У меня не может не болеть сердце за «Евровидение» в Украине. Ответственность, которую взяла я на себя в Стамбуле – очень большая. Сейчас идет большая ассоциация Украины со мной, та симпатия, которая возникла к нам, однозначно была перенесена на страну. Я не хочу называть имен, и влиять на то, кто поедет от Украины на «Евровидение» в следующем году, по этой же причине я не хочу влиять на мнение людей относительно политических предпочтений.

Вы сотрудничаете со штабом Виктора Януковича? Почему вы согласились участвовать в концерте, посвященном Дню металлурга?
Большая просьба: все мои действия, выступления, все мои шаги воспринимать исключительно как певицы и творческого человека. Мое официальное заявление: я не принимаю участия в политической агитации на выборах. Случилось так, что я поздравила как певица с днем металлурга тех, кто пришел на мой концерт. Все. Точка.

Виктор Пинчук сознался, что он и его жена Елена Франчук оказали вам поддержку в участии на «Евровидении-2004». Скажите, вы дружите с семьей Президента? Смогли бы вы победить в этом конкурсе сами, без поддержки Пинчука?
Этот вопрос также можно воспринять как агитацию. Мы опираемся исключительно на собственные капиталовложения. Возможно они не такие большие, как того требует мой проект, но это личные средства. Появляются и спонсорские деньги, задекламированные в рекламе. И все это очевидно. Но этот вопрос также касается политики, и позвольте просто его избежать. Спасибо.
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