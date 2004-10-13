Ирина Данилевская, председатель оргкомитета “Сезонов моды”

Если говорить о людях, то лучше всего одеваются певцы. Особенно ребята из “Тартака”, “Океана Эльзы”, “ВВ”. Они поют очень современную и привлекательную музыку. Они поэтому и одеты более стильно, чем, скажем, “официальные” дяди.

В Украине завершилась традиционная неделя прет-а-порте “Сезоны моды”. Новостей (тоже традиционно) две: украинская мода есть, но об этом никто не знает. Или так: украинские дизайнеры крутые и талантливые, но от этого ничего не меняется.



Собственно, людей, которые в стране Украине избрали моду способом бизнеса, немного. Тех, кому посчастливилось что-то на моде заработать, совсем мало. А тех, кто не теряет надежды на то, что “красивое и полезное” могут быть рядом, - единицы. И главная среди них – именно Ирина Данилевская. Все трудности, которые “свалились” на плечи женщины, которая – ни мало - ни много – хочет изменить мир к лучшему, она сама продолжает изящно топтать каблуком (сейчас модна “шпилька”), все скептические прогнозы превращает в шутку, а ее “энергичности” целиком хватит на то, чтобы заставить Украину, в конце концов, стать модной. В экзистенциальном смысле – в первую очередь.



Ирина, вы много лет занимаетесь модой. Можете ли вы сказать, что Украина, в конце концов, стала модной страной?

Если точнее, я десять лет занимаюсь модой, семь из них возглавляю оргкомитет украинской недели прет-а-порте “Сезоны моды”. Я могу сказать, что Украина – модная страна, учитывая большинство из того, что делают наши дизайнеры.



Но меня очень волнует, что этих положительных моментов не хотят замечать где-то там наверху. И, знаете, такое ощущение, что пока не спустят директиву, то ничего не состоится. Сейчас почему-то о моде говорят стыдясь, шепотом и в кулуарах. “О, были классные “Сезоны”! О, Пустовит или Анисимов показали классные коллекции. О, Караванская – классный дизайнер, у нее этнические мотивы”. И все это очень стыдясь как-то. Но почему? Если в Украине ест, чем гордиться, им надо гордиться, и об этом громко кричать.



Когда только зарождались “Сезоны”, существовала идея делать не просто шоу, а бизнес, прибыльный бизнес. Украинская мода стала бизнесом?

Не для всех. Только, наверно, для наиболее талантливых. Но для того, чтобы это стало бизнесом, требуется определенное время. И наша дизайнерская топ-десятка уже давно работает успешно. Возможно, и их талант, и время – это две составляющие, которые привели к тому, что работать с модой стало выгодно. Уже есть дизайнеры, которые кроме клиентов непосредственно обслуживают промышленность, получают разные заказы: кто-то там вторую линию открывает, кто-то получил заказа от крупного производства на коллекцию, кто-то работает с наибольшей в Украине сетью одежды. Поэтому что-то, безусловно, продвигается. Но это происходит не со всеми и совсем не в том количестве, в котором мне бы хотелось, и как было бы нужно для страны.



Украинская мода способна конкурировать на мировых подиумах?

Нам абсолютно не стыдно показывать себя в мире, и это доказали некоторые наши вояжи, которые мы осуществляли как частные лица, которыми мы и до сих пор есть. Мы ездили и в Москву, и в Питер, и в Индию возили украинских дизайнеров, и в Чехию. Все говорят, что это очень интересно, очень ярко и очень самобытно.



Единственное, что если говорить о каком-либо бизнесе международном, то надо помнить, что, в отличие от Украины, остальные страны очень берегут своего производителя одежды и защищают свой рынок от экспансии. И чтобы пробиться туда иностранцу, надо приложить много усилий. Намного больше, чем тем, кто хочет пробиться на украинский рынок. Поэтому нашим, которые хотят туда пробиться, будет очень тяжело. Но это не потому, что они не талантливые или какие-то закомплексованные, а потому, что таковы условия этого бизнеса.



Индия и Чехия – это хорошо. А как же Париж? Милан?

Здесь вопрос, следует ли ехать в Париж или Милан, где в неделе прет-а-порте показываются 80 коллекций. Возможно, выгоднее на коммерческом уровне работать с шоу-румами, чем просто устроить показ. Так как попасть на эти подиумы стоит очень много денег. И показываться в Париже или в Милане следует тогда, когда ты полностью знаешь, что делать дальше. Тебя заметят, о тебе напишут, тебе сделают предложение, например. И где ты будешь это отшивать? Где ты возьмешь сертификаты? Груда подобных вопросов, которые совершенно не имеют отношения к творчеству, на определенном этапе становятся ключевыми. Недавно наши дизайнеры, например, ездили в Америку, они там понравились. И что дальше?



Как эксперт по моде и модности, стиль кого из украинцев вы бы отметили?

Если обобщить, мне вообще больше нравится, как одевается молодежь. Нельзя просто взять и хорошо одеться. Для того, чтобы бути модным, понимать, что происходит в мире моды, надо знать, какую музыку сейчас слушают, какие книжки читать, на какие выставки ходить, какие фильмы пересматривать. Мода – это неотъемлемая часть социальной жизни. Молодежь настроена на понимание настоящего, на какие-то быстрые тенденции. Люди старшего возраста более консервативны, они традиционно более перегружены бытовыми проблемами, и им, разумеется, немного не до того.



Если говорить о людях, то лучше всего одеваются певцы. Особенно ребята из “Тартака”, “Океана Эльзы”, “ВВ”. Они поют очень современную и привлекательную музыку. Они поэтому и одеты более стильно, чем, скажем, “официальные” дяди.



Вы могли бы дать универсальный рецепт модной жизни? Такой себе набор жизненных аксиом, которые всегда в моде?

Х-м...Надо быть порядочным человеком по отношению к другим и к себе также. Порядочным и правдивым. Это, кстати, очень поможет и при выборе одежды: если одеваешь вещь и умеешь видеть себя в зеркале, оно тебя и оценит.



Надо быть профессиональным человеком. Сейчас страна на таком этапе, когда ценится профессионализм. Но профессионализм – это не только умение что-то классно делать, но и широта мировоззрения, знаний, опыта.



И третье: следует быть толерантным. Мирным. Сейчас все так в жизни складывается, что жизнь будто требует какой-то агрессивности, которая потом перерастает в ненависть, фобии. Нельзя к себе подпустить и в себя впустить эту агрессию. Надо любить людей. Тогда и жизнь будет более радужной, и депрессивной одежды на улицах будет меньше.



Если бы вам предложить выбрать свой образ, то более всего подошел бы Дон Кихот, который борется с ветряными мельницами, спящая красавица, которая ждет поцелуя принца, или Сизиф, который все никак не докатит свой камень к вершине?

Я точно не спящая красавица. В моменты отчаяния мне кажется, что я Сизиф, который никак не докатит свой камень. Но, наверное, я все-таки Дон Кихот, который борется с ветряными мельницами, но который уверен, что он их победит.

