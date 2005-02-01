Анатолий Хостикоев, актер:

«Сейчас я буду ставить спектакль «Жанна д’Арк». Эту рок-оперу запускает театральная компания «Бенюк и Хостикоев». И уже сейчас абсолютно точно известно, что прототипом будет Юлия Владимировна. С учетом произошедшего в нашей стране, – это наша Жанна д’Арк».

Если женщина находит место в политике, значит ли это, что ей его охотно уступили? Или напротив, пришлось как следует «попотеть», чтобы узкими плечами раздвинуть границы мира, испокон веков считающегося мужским? А может, иногда мужчинам действительно не хватает напористости, силы воли или, скажем, хладнокровия, чтобы, разрушив все, новый мир построить? Как бы вы не ответили на эти вопросы, факт остается фактом: женщины в политике есть. И зачастую они там – лучшие. Не лучше мужчин, а просто лучше. Во всяком случае, так думает и известный ценитель женской красоты (посмотрите хотя бы на его жену Наталью Сумскую!) актер Анатолий Хостикоев.





Анатолий, на ваш взгляд, в политике мало женщин, наоборот – много или вам все равно, сколько среди политиков мужчин и женщин?

Я не разбираюсь в политике, но я хорошо знаю женщин. За последний период, который переживает наше государство, я убедился, что у нас есть потрясающие женщины. Бесспорно, весь мир знает о том, что наши женщины красивы и очаровательны, однако, сейчас все узнали и о том, что у нас еще есть умные женщины, женщины-политики, любящие государство и заботящиеся о нем, женщины, которые могут дать фору многим мужчинам-политикам. И это, безусловно, доказала Юлия Тимошенко.



В ходе избирательной кампании меня поразила еще одна украинская женщина – социалистка Валентина Семенюк. Знаете, мужчины иногда скатываются к каким-то истерикам, а она - эрудированная, имеет потрясающую веру, уверена в каждом сказанном слове, без экспрессивных вещей, очень аргументировано доказывает свою точку зрения... Это невероятно.



Поэтому я считаю, что женщины в политике необходимы. Разумеется, это тяжело, но если она берет на себя такую ответственность, очевидно, это ей нравится, и потому я абсолютно не против того, чтобы женщины были в политике.



Относительно количества, очевидно, политика – это мужское дело, но присутствие женщин придает ей шарм. Я уже не говорю, что и Валентина Семенюк, и Юлия Владимировна – просто очаровательные и потрясающие женщины.



И все-таки, женщины в политике – это женщины или уже нет?

Безусловно, женщины. Более того, я припоминаю, как, будучи вице-премьером, во время какого-то мероприятия Юлия Владимировна с Виктором Андреевичем Ющенко пришли в наш театр. Когда она выходила сцену, я вас уверяю, почти все мужчины смотрели на нее именно как на женщину, как она красива, привлекательна, как она - простите, но так и есть - сексуальна. И это потрясающе. Мне кажется, что нормальные мужчины в первую очередь смотрят на женщину как на женщину, а потом уже на ее деловые качества.



Всем известно, что у многих политиков были советчицы, решение которых определяло дальнейшую судьбу целых государств. Стоит ли предоставить статус женщины-политика женам и подругам известных политических деятелей, подмеченных во влиянии на решения своих мужчин?

О политике я мало могу сказать, но моя жена, безусловно, помогает мне. Скажем, в некоторых моментах я решил сделать какой-то поступок, но мне не хватает толчка для его осуществления. И она может мне подсказать или дать совет, к которому я могу прислушиваться или нет. В конце концов, решаю все я.



Думаю, так же и у политиков: их жены имеют свою точку зрения и определенное влияние на мужей. А дальше - дело в самом политике – воспринимает он это или нет. Но, безусловно, если женщина умна, хорошо разбирается в политике, а ее муж не может принять взвешенное решение – эта помощь просто необходима. Бывают случаи, когда мужчины слабее женщин, я убежден в этом. Думаю, что иногда женский совет может дать большую пользу. Жена политика должна быть другом, который может подставить плечо или любую другую часть тела для того, чтобы поддержать своего мужа.



Срабатывает ли в политике правило “женщина всегда права”?

Нет. Все-таки в политике это не так. Я не политик, но в повседневной жизни могу делать поправку на то, что передо мной женщина. Например, если жене нравится, чтобы помытая тарелка стояла именно в том месте, а не в другом, пусть, я поставлю именно там. Это одно дело. А в политике совсем по-другому. У политика есть своя точка зрения, которую никто не может изменить, поэтому делать поблажки именно из-за того, что политик – женщина, не следует. Настоящие политики этого и не делают.



В таком случае, что можно простить женщине-политику из того, что не прощается ее коллеге - мужчине?

В политике ничего нельзя прощать. Это не та сфера деятельности людей, так как от этих людей многое зависит – судьба страны и ее граждан.



Но можно простить какие-то пустяки. Скажем, если женщина-политик опаздывает на заседание или допускает высказывания, сказанные в порыве. Однако, если она приглашает всех на борьбу с супостатами и домочадцами, этого простить нельзя. В то же время, мужчина-политик должен быть точным даже в мелочах.



Раньше женщине только из-за того, что она красива, прощали всяческие грехи. Но политика – вещь очень серьезная. Сейчас в нашей стране чрезвычайно интересное положение: женщина - Юлия Владимировна – доказала многим мужчинам, что она мудрый политик и не требует никакой снисходительности. Юлия Владимировна есть такой, какая есть: мудрой, красивой и политически дальновидной. Я бы очень хотел, чтобы она доказала всему миру, что в Украине среди политиков есть не только мужчины, которые придерживаются своего слова, но есть и женщина - единственная и неповторимая в этом понимании. И так может быть.



Как заявили о себе украинские женщины-политики? Мир заметил их появление?

Безусловно, заметил. В свое время Маргарет Тэтчер заявила всему миру, что женщина-политик может быть такой силой, с которой нужно считаться. Юлия Владимировна в который раз доказала это. Перед ней спасовали и московские парни, которые пытались привлечь ее к суду, Интерпол... Это потрясающе, что наша украинская женщина сказала им: “Знаете, ребята, подвиньтесь. Я такая, какая есть, за мной мой народ. Я открыта и могу с вами бороться и дать отпор”.



То, что происходит в нашей стране, - огромная победа. О нас услышали, и знают теперь, что есть такая страна, есть такие люди, есть такие политики. Она утерла нос многим странам и в первую очередь - Москве.



Не является ли политика женскими играми на мужском поле?

Политику часто называют театром взрослых людей. Они разыгрывают между собой карты, а когда появляется на этом поле женщина, это придает определенный шарм. Я не разбираюсь в тонкостях политики, но присутствие женщины всегда вносит свои коррективы. Когда она выходит на поле в мужской команде - эта всегда интрига, вызывающая эмоции – у кого-то положительные, у кого-то отрицательные. Но это всегда интересно. Поэтому женщина на политическом поле – это потрясающе. Это стимул для политиков. Думаю, появление Юлии Владимировны многих мужчин, по крайней мере, заставит подтянуть живот и выглядеть свежими на утреннем заседании Кабмина. Это очень хорошо, так как обновляет кровь мужчин, тем более, если они - политики. Юлия Владимировна тот человек, который на равных может общаться на любом уровне. Это смысл ее жизни.



Можно ли в таком случае воспринимать Юлию Тимошенко как вашего любимого украинского политика?

Я не могу распределять политиков на любимых или нет, так как только сейчас начал общаться с ними, во время последних событий. У меня никогда не было друзей среди политиков, я не общался со старой властью. В наш театр вообще никто не приходил из ее бывших представителей – ни господин Кучма, ни другие люди из высшего эшелона. А это все- таки национальный театр.



С Виктором Ющенко я начал общаться именно на почве театра, так как он приходил вместе со своей женой по приглашению и без приглашения, еще не будучи даже кандидатом на пост Президента. Этот политик вызывает у меня огромную симпатию, так как он интересуется тем, чем занимаемся мы – актеры. Я общаюсь с ним, так как Виктор Андреевич – человек моей крови, моего духа.



Относительно женщин-политиков, безусловно, это Юлия Владимировна. Она тоже была в нашем театре. Знаете, сейчас я буду ставить спектакль “Жанна д'Арк”. Эту рок-оперу запускает театральная компания “Бенюк и Хостикоев”. И уже сейчас абсолютно точно известно, что прототипом будет Юлия Владимировна. Учитывая то, что происходило в нашей стране, – это наша Жанна д'Арк. Не дай Бог, я уверен, что с Юлией Владимировной такого не произойдет, как с Жанной д'Арк. Но так или иначе, она повела за собой людей и, безусловно, ей верят миллионы.



Юлия Владимировна – и женщина, и политик. Понимаете, я актер и режиссер, я не знаю, как можно поставить на сцене то, что она в свое время навела порядок в энергетике, но я знаю, как можно пойти за женщиной куда угодно – в огонь, в ад, если эта женщина имеет такие качества. Именно такая женщина может привести к победе, к светлому будущему, у нее есть этот огонь, жажда к деятельности. Поэтому я об этом хочу поставить спектакль, о том, что ради женщины можно сделать все, что угодно. Такой идеал политика и женщины - это Юлия Владимировна.



Не менее известная российская женщина-политик Ирина Хакамада говорила, что женщина, которая идет в политику, - это женщина, которая идет за любовью. Она хочет, чтобы ее любили все. Согласны ли вы с таким мнением?

Дело в том, что едва ли все будут любить, например, Юлию Владимировну. Так как она человек сильный и принципиальный, а таких не все любят. Думаю, у нее будет много врагов. Будут и такие, которые будут следить за каждым ее шагом и при случае скажут: “О, это именно из-за того, что она женщина да еще и из такой чрезвычайной энергетики, она и наделала столько ошибок”. Думаю, что женщина идет в политику не потому, чтобы ее все любили, а из-за того, что имеет чрезвычайную силу воли и ощущает, что может принести огромную пользу своему государству.



Вы сказали, что женщина вносит интригу, с которой справится не каждый мужчина. К чему могут привести интриги женщин в политике?

Виктор Андреевич – мудрый и интеллигентный человек. Это важно, так как об интеллигентности напрочь забыли люди, руководившие нами до сих пор. Его ум, интеллигентность, достаточный опыт и абсолютно откровенная провоцирующая сила Юлии Владимировны принесут свой позитив. На первый взгляд абсолютно разные они могут дополнять друг друга, и это будет потрясающая гремучая смесь интеллигентности и натиска. Это будет чрезвычайно полезно для них как руководителей и для нас всех.



Думаю, эта интрига, которую вносит женщина-политик в данном случае, - положительная, она растормошит, в конце концов, всех.



