Наталия Сумская, актриса:

«Традиция отмечать 23 февраля существует, скорее всего, на уровне эмоциональной памяти у людей среднего возраста. Это поколение нашего Президента Виктора Ющенко, который, кстати, тоже родился в этот день».

23 февраля – День защитника Отечества из праздника всех мужчин рискует превратиться в праздник одного мужчины. Мало того, что со словом «защитник» ассоциации украинцев сдвинулись в сторону Виктора Ющенко, так Президента еще и угораздило родиться в этот день.



Известная актриса Наталья Сумская даже считает, что Виктор Андреевич смахивает на героя нашего времени. Из Юлии Тимошенко сделали украинскую Жанну д’Арк… Уж очень правдоподобны параллели с хорошо отрепетированной постановкой, а так ведь не хочется стать жертвой тех, кто делает из жизни театр и под бурные овации уходит за кулисы.



А ведь сказано было: "Не сотвори себе кумира"…



Госпожа Наталия, в силу исторических обстоятельств 23 февраля – День Советской армии - исчезло из перечня государственных праздников. Вместе с тем, эта дата отмечается неофициально как праздник Защитника Отечества (по российскому аналогу). Не следует ли все-таки узаконить статус сугубо мужского праздника, учитывая то, что традиция дарить в этот день подарки мужчинам до сих пор активно поддерживается среди украинцев?

Да, эта традиция существует, скорее всего, на уровне эмоциональной памяти у людей среднего возраста. Это поколение нашего Президента Виктора Ющенко, который, кстати, тоже родился 23 февраля. Я называю это имя неслучайно. Нам явился человек в образе Президента, который в который раз доказал, что есть мужчины в нашем мире, люди колоссальной выдержки и мужества.



Я когда-то писала сочинение на очень популярную тогда тему «Герой нашего времени». Я и не предполагала, что со временем им может стать сам Президент. Без героя, наверное, жить очень тяжело в наше время, так как молодежь всегда нуждается в кумире. Для сотен молодых людей им стал наш лидер.



Героя какой пьесы вам напоминает Виктор Ющенко?

Совсем современного, нового героя нашего времени. Одна из его характерных черт – это скромность. В прошлом году я случайно открыла какое-то календарное издание личностей и обратила внимание на его дату рождения и поняла, что он празднует свой юбилей, а в прессе об этом почти не вспоминали. Хотя именно этот год стал решающим в его жизни и жизни страны.



Вы знакомы с ним лично?

Он почитает театр, и бывал на нескольких спектаклях со своей женой Екатериной Михайловной. Уже тогда меня поразила его искренняя манера общения, ощущалась неординарная личность. А дальше был полумиллионный Майдан и огромное магнетическое поле с его появлением на революционной сцене.



Низкий поклон и благодарность Виктору Андреевичу за ту эмоцию, которую мы пережили вместе с ним, за возможность ощутить этот духовный порыв. Это было сладко: лететь вместе с ним в водоворот событий, падать, снова вставать, за него плакать и молиться, но верить до конца. Подарит ли судьба еще когда-нибудь возможность ощутить подобное...



Я помню, как вопреки отсутствию информации, огромное количество людей пришло 18 сентября на Майдан и он вышел к ним уже сражен отравлением. И об этом все узнали после митинга. Вот вам героика, которая не педалируется. Она – врожденная. Когда он говорил: «Встаньте с колен, забудьте страх...» Это какие-то философские вещи, которые он пробудил надолго в людях и это волнует до слез, потому что люди забыли, что это такое – уважать себя и свое достоинство.



Наше поколение на этом воспитывалось, в нас тогда закладывалась эта героика. И все это забылось на много десятилетия и вдруг – духовный взрыв, революция совести. Наверное, в молодости легче своими силами достигать, геройствовать, призывать, а в зрелом возрасте уже желательно иметь единомышленников, соратников, поддержку.



Имеет ли Виктор Андреевич таких соратников?

Думаю, что таким человеком, прежде всего, является его жена – Екатерина Ющенко.



Журналисты уверяют, что президентские амбиции у Виктора Андреевича совпали во времени с появлением в его жизни Екатерины Михайловны. Это не случайно, как вы считаете?

Я думаю, когда такая женщина появляется рядом, она вселяет веру и всегда рядом. Своим присутствием на Майдане вместе с детьми, во вьюгу с маленьким сыном на руках она доказала, что является не только женой и матерью, а единым целым со своим мужем. Виктор Андреевич сам говорил, что она - его берегиня, в руках которой находится вся его жизнь. Для себя она спасла мужа, для детей – отца, для страны – Президента.



Скажите как женщина, нет ли между Юлией Владимировной и Екатериной Михайловной соперничества за этого мужчину?

В таком случае и меня туда впишите, потому что я бы тоже соперничала за внимание такого мужчины. Он настоящий мужчина, магнетический.



Итак, день рождения Президента – это частный праздник или праздник всей страны?

В данном случае этот праздник для страны, ведь его любят миллионы украинцев. Думаю, многие люди захотят пожать руку Президенту в этот день, но в большинстве своем это будет искренне.



Интересно, будет ли первая пара в стране сейчас посещать театр?

Мы считаем за честь принимать их, только дал бы нам Бог сделать эти спектакли. Мы тоже боремся за свою ситуацию, чтобы были такие постановки.



На какой бы спектакль вы их пригласили?

Я знаю, что Екатерина Михайловна хочет побывать на спектакле «Отелло». А сейчас мы работаем еще над одной пьесой и вообще ищем репертуар, чтобы было интересно нашим людям и Президенту как одному из желательных зрителей.



Я вообще сторонница того, что театр должен вызывать либо слезы, либо смех. Надо пробуждать эмоцию! Это не должна быть трагедия, хотя это тоже вид искусства. Тем не менее, сейчас у украинцев очень подвижная психика, все взволнованы пережитыми событиями, поэтому надо вести поиски в сторону комедии, лирической драмы, трагифарса, трагикомедии.



Знаете, когда-то короля обязательно приглашали на премьеру, и это было показателем ценности спектакля. Он мог обречь спектакль на гибель или дать ей жизнь. Припоминаю фразу из «Кина IV»: «Якщо король не ходить на вистави, то не ходити на них у нього є підстави». В этой пьесе суть отношений короля и актера, которые возмужали вместе, уважали и зависели один от друга. Интересные перипетии власти и культуры, власти и театра.



Когда король приходит на спектакли – это свидетельство того, что он нуждается в духовности. Театр – это не только отображение прошлой жизни, это аккумулирование эмоций людей – наших современников.



Что бы вы пожелали нашим мужчинам накануне их пока что неофициального праздника?

Быть надежными, мужественными, настоящими, как те, кто стоял на Майдане, а нашим военным – быть достойными звания защитника, какими они и были в решающее для страны время.



И пользуясь возможностью, я бы хотела поздравить Виктора Андреевича с Днем рождения:

«Мій Президент, так вдячна я

за вибір твій,

за вир подій,

за крила хмар

за сум небес

за Божий дар

і слави хрест».

