Cвятослав Вакарчук, «Океан Эльзы»:

«Знакомые меня часто спрашивают: «А почему бы тебе не стать депутатом?» Я всегда отвечаю: «Ребята, у меня есть любимое дело». Я хочу всю свою жизнь заниматься музыкой».

…Вакарчук нервно поглядывает на часы. «Давай только побыстрее – скоро самолет», - говорит лидер «Океана Эльзы», наблюдая за моими манипуляциями с диктофоном. Один из самых ярких и активных участников выступлений на Майдане во время революции прилетел в оппозиционный ныне Донецк на один день – пообщаться со студентами и проанонсировать выступление «Океана» в столице Донбасса 17 апреля. Концерт, как сказал Вакарчук, будет благотворительным – все деньги пойдут затем на поддержку семей погибших на шахтах Донбасса горняков. Более того, лидер «Океана» пообещал, что перечислит на эти цели и часть заработанных им денег в телеигре «Как стать миллионером» (как известно, Вакарчук выиграл там миллион гривен).



В Донецке Святослав сказал, что никогда не участвовал бы в «оранжевой революции» и сохранил бы свои политические пристрастия в тайне, если бы не фальсификация голосов. По его словам, объектом благотворительной акции со стороны «Океана», Донецк оказался не случайно – внештатный советник Президента утверждает, что это было сделано сознательно, вопреки непростой ситуации в стране. «У меня здесь много друзей», - говорит Вакарчук по-русски. Рассказывает о журналисте из Донецка, которого самолично вывез в Киев, чтобы тот писал об «Океане» в столице. Видно, что Святослава политической темой уже «достали»… На вопросы отвечает нервно, расслабляясь только, когда речь заходит о музыке. Захожу издалека – с того самого момента, когда «Океан» в полном составе решил не ехать в Россию на гастрольный тур и вышел на импровизированную сцену Майдана Незалежности…



У «Океана» нет ни одной песни о политике



Как отнеслись в России к тому, что вы отменили концерты? Возникла ли конфликтная ситуация – из-за того же финансового вопроса?…

Мы все финансовые стороны уладили. Я не знаю, что как кто воспринял – но, поймите меня… Я думаю, вы со мной согласитесь. У вас в стране начинается революция. Каждый день непредсказуемый. Дело даже не в политике. Вы бы оставили свою семью, близких, и уехали бы в другую страну? Просто я не мог себе этого позволить. Мне в тот момент было ясно, что я должен остаться в Киеве.



На прошлой неделе у вас был концерт в Москве. Как вас там принимали, и будет ли возобновлен тур по России, который был отменен из-за «оранжевой революции»?

В тот момент, когда мы стояли на сцене зала Россия, я был в восторге из-за того, что 70-80 процентов находящихся в зале так до конца и не понимали, о чем мы поем, но пели вместе с нами. Это был один из самых моих любимых концертов. Мы обязательно продолжим этот тур. Я очень доволен концертом в Москве.



Некоторые ваши песни успели стать едва ли не гимнами оранжевой революции…

Ни одна из песен группы «Океан Эльзы» не была написана о политике. Просто каждый воспринимает их по-своему – это тоже нормально, что в моих песнях находится другой смысл. У каждого свое восприятие, в том числе и музыки. Что касается политики, то политики должны заниматься политикой, музыканты – делать музыку, шахтеры – работать на шахтах, а журналисты – писать статьи. Каждый должен заниматься своим делом.



А вы считаете себя политиком?

Нет, конечно. Я был, есть и останусь музыкантом. Знакомые меня часто спрашивают: «А почему бы тебе не стать депутатом?» Я всегда отвечаю: «Ребята, у меня есть любимое дело». Я всю свою жизнь хочу заниматься музыкой. Конечно, я не знаю, как сложится моя судьба – может быть всякое. Но я хочу всегда оставаться музыкантом. Я не хочу думать о какой-то другой карьере… Все остальное имеет дополнительное значение.



Поездку в Донецк с Ющенко не согласовывал



Ваше выступление на Майдане – это был политический шаг, или шаг, как-то спланированный с учетом будущего вашей карьеры? И как вообще повлияло выступление на Майдане на вашу карьеру?

Это был шаг человека, который живет в этой стране. Никакой политики в этом не было.



А в группе все были единодушны с вашей позицией?

Абсолютно.



А вам не было страшно на Майдане? Ведь все могло бы закончиться по-другому. И к власти могли бы прийти другие люди…

Страшно не было. Те люди, которые там стояли, дали мне уверенность, что я правильно делаю, что нахожусь вместе с ними. Не было заслуги Славы Вакарчука, не было заслуги «Океана Эльзы», не было заслуги политиков. Это сделали люди, которые стояли на Майдане.



На днях вы общались со студентами из Донецка. Как известно, в Донбассе студенчество, в основном, поддерживало на выборах Януковича. Не возникало ли по этой причине сложностей в общении?

А что – вся молодежь уже голосует? Мне показалось, что слово «политика» при разговоре вообще не существовало.



Как вы считаете, человек искусства может заниматься политикой?

Я не занимаюсь политикой. И никогда ею не занимался.



А ваше мнение по этому поводу?

(нервно) Нет, не может. Я политикой не занимаюсь. Если вы имеете в виду мою поддержку «оранжевой революции» – так это была не политика. Это была гражданская позиция миллионов людей. Я был одним из многих.



Вы говорили с Виктором Андреевичем о том, что собираетесь ехать в Донецк? Он в курсе вашей поездки? Ведь ситуация в регионе сегодня не самая простая…

Может, он и знает, что я здесь, но… Я не согласовываю с государственной властью свои визиты, связанные с музыкой.



А что входит в функции внештатного советника президента? Зачем Виктору Ющенко нужен Вакарчук?

В мои функции входит предоставление советов Президенту. Вакарчук неплохо разбирается в том, что хочет молодежь сегодня, и в том, как делать правильно современную музыку или культуру. И Ющенко хочет знать мое мнение. Потому что он собирает вокруг себя людей, которые действительно что-то понимают.



После «оранжевой революции» как-то изменилась аудитория, для которой вы поете?

Революции приходят и уходят, а музыка вечна. Я бы не хотел вообще на эту тему говорить - мы слишком акцентируем на этом внимание. Пускай все, что осталось в противостоянии, останется политикам. А обычные люди должны заниматься своим делом.

На Майдане также выступал и Юрий Шевчук. Говорили ли вы с ним о революции в тот момент?

Я хорошо знаком с Шевчуком. Но в тот момент нам пообщаться не удалось, к сожалению. Я вообще очень люблю русский рок – вот в прошлую субботу мы провели много времени с Земфирой, которая пришла к нам на концерт в Москве. Близок тот же Саша Васильев, «Сплин».



Вы можете сказать, что российская и украинская аудитории как-то отличаются в плане восприятия вашей музыки?

Мою музыку и в Украине, и в России чувствуют одинаково. Если не брать во внимание то, что в России далеко не все понимают украинский текст.



Что в вашем творчестве первично – музыка или текст?

Музыка. Хотя текст тоже важен. Но как вы видите по российским слушателям, текст не все понимают, но все равно им нравится. Так что музыка важнее.



Как вы считаете, ваша аудитория растет вместе с вами духовно?

Конечно, это очевидно.



Вы религиозный человек? И какие религии вам ближе? К примеру, упомянутый вами Васильев увлекается даосизмом.

Я уважаю все религии мира, потому что все они призывают к добру. Я - традиционный православный христианин. Но мне также нравятся многие другие религии – например, буддизм. Но хожу я в православную церковь.



Что вы берете из окружающей вас жизни для творчества? Книги, фильмы, что-то другое влияет на процесс?

Влияет абсолютно все – начиная от температуры воздуха и красивых девушек и заканчивая внутренними переживаниями о судьбе страны.



Не так давно ходили слухи, что группа «Океан Эльзы» может распасться. Какова ситуация в коллективе сейчас?

Группа «Океан Эльзы» не распадется никогда.



А кто главный в вашем коллективе? За кем остается последнее слово в принятии решений?

В команде главное – энергетика и общий дух. Нас соединяет желание делать любимую музыку, именно в таком стиле, какова эта музыка сейчас. То есть, «Океан Эльзы» – это творческая лаборатория, если хотите. Есть, конечно, нюансы – я пишу песни, я может быть, лицо группы – но музыку мы делаем вместе…



Можно сказать, что у вас так же, как в группе «Кино» – Цой говорил, что команду связывает вместе только дружба?

Конечно. Я согласен с этим. У нас то же самое…



За Майдан не получили ни копейки



Как вы считаете, ситуация, которая сейчас наблюдается в стране, когда ее делят на Запад и Восток, искусственная или естественная?

Искусственная, в этом нет никаких сомнений. И чем скорее мы с вами поймем, что не нужно слушать политиков, а нужно дружить, объединяться, тем будет лучше.



У вас на этой неделе концерт в Донецке. Насколько мне известно, возможны какие-то акции против концерта «Океана Эльзы». Как вы отнесетесь к пикетированию и попыткам срыва вашего концерта, выкрикам в ваш адрес? Станете ли общаться с этими людьми?

Пусть пикетируют. Я, конечно же, пообщаюсь с этими людьми, если подобное произойдет. Я готов общаться со всеми, лишь бы они этого хотели.



Что вы лично со своей стороны могли бы сделать, чтобы та непростая ситуация в стране изменилась в лучшую сторону?

Именно этим я сейчас занимаюсь, общаясь в данный момент с вами. Пока «ребята из Донецка» пикетируют наши концерты, я перечисляю заработанные деньги семьям погибших шахтеров. Пусть бы они этим тоже занялись.



Для данной благотворительной акции Донецк был выбран сознательно?

Конечно. Это абсолютно сознательный шаг. Просто вместо того, чтобы заниматься политическим популизмом, нужно делать дело. Я хочу показать, как это делается.



Прокомментируйте слухи о ваших баснословных гонорарах за поддержку «оранжевой революции». Говорили, что заплатили вам очень много…

Мы ни копейки не получили за свои выступления ни на Майдане, ни во время поддержки «оранжевой революции» на концертах в других городах. И это не только мы – ни один из артистов, кто был вместе с теми, кто стоял на Майдане, не получил за это денег.



Что вы скажете Донецку, когда приедете с концертом – с учетом той непростой ситуации, которая сейчас сложилась в регионе?

Я очень рад, что мы туда приедем. Вопреки всем слухам и той ситуации, которая сегодня искусственно нагнетается, я вижу сегодня, что Донецк как был одним из моих любимых городов, так им и остается.



Шевчук сказал, что, возможно, напишет песню про «оранжевую революцию». У вас не возникало подобных мыслей?

Я ж не революционер по сути. Шевчук же у нас герой… (иронично). Я лучше о любви напишу еще несколько песен.



Как вы считаете, сегодняшний Киев, сегодняшняя Украина – этот тот путь, который сегодня нужен стране?

Да, есть много нюансов, с которыми я не согласен, но глобально – я очень рад, что все происходит именно так.