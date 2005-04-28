Юрий Горбунов, телеведущий:

28 апреля 2005, 13:11

«Мне кажется, что из советских праздников можно оставить единственный – Международный день трудящихся. Не знаю, кто там трудящийся, кто – нет, но это хороший праздник такой уверенной весны».

1 мая в современном понимании стал праздником не только всех трудящихся, но и трудоголиков по той простой причине, что категория трудящихся стала довольно размытой, утратив свою идеологическую основу. Своими корнями этот праздник уходит в Чикаго, где 1 мая 1886 года рабочие организовали забастовку и демонстрацию с требованиями 8-часового рабочего дня. Все это, естественно, закончилось кровопролитным столкновением с полицией, а через три года Парижский конгресс ІІ Интернационала назвал 1 мая Днем солидарности рабочих всего мира и предложил ежегодно отмечать его демонстрациями с социальными требованиями.

В Чикаго, может, уже давно и позабыли об этом знаменательном событии, но в Советском Союзе оно было даже очень кстати, превратившись в политические маевки с застольями и демонстрации пол лозунгами «Мир Труд Май». Только уже никто не вспоминал ни о Чикаго, ни о древней трехтысячелетней покровительнице земли и плодородия богине Майе, в честь которой в первый день мая устраивались торжества, дабы затраченный весной труд при вспахивании земли и посевной не прошел даром. Тем более, старались не вспоминать о Вальпургиевой ночи накануне 1 мая, когда ведьмы устраивали шабаш на местных лысых горах и всякая нечисть заставляла людей петь, пить и плясать, чтобы хоть как-то скрыть свой первобытный страх перед всякими чарами, не поддающимися разлагающему воздействию цивилизации.

Итак, майские праздники не стоит отменять только потому, что на них стоит отпечаток нашего советского прошлого, так как корни сего весеннего праздника настолько древние, что пережили и Советский Союз, переживут и Чикаго, тихо радуясь разгулявшейся вовсю только в мае весне, даря при этом первые ландыши и сирень.

Вот и известный телеведущий, «подъемщик» Юрий Горбунов считает, что майские праздники – замечательные, и никакие ведьмы не смогут ничего сделать накануне 1 мая, потому что кроме всего прочего в этот день нас ожидает дело святое – Пасха.


Юрий, вы относите себя к трудящимся, которые будут праздновать 1 мая День своей солидарности, или к трудоголикам?
В моем понимании 1 мая – этот праздник трудящихся, рабочих и крестьян, а трудоголики – это люди, которые в хорошем понимании получают удовлетворение от своей работы. Поэтому отношу себя, скорее, к трудоголикам.

Я не могу сказать, что этот праздник мой в какой-то степени или в том числе, но я не знаю, чей бы это мог быть праздник, возможно, работников заводов, тружеников.

А крестьян?
И крестьян, наверное. Селяне, как никто, трудящиеся, у нас же нет Международного дня села, а было бы хорошо, если бы такой праздник сделали. Это, на самом деле, люди, которые трудятся, не покладая рук.

Майские праздники остались в вашем детстве или до сих пор вызывают какие-то эмоции?
Эти праздники вызывают какие-то эмоции у каждого человека, пережившего советские времена. Они связаны с хорошей погодой, выходными днями, весной, особенно ощутимы в школьное время, когда знаешь, что скоро летние каникулы.

Мне кажется, что из советских праздников можно оставить единственный – Международный день трудящихся. Не знаю, кто там трудящийся, кто – нет, но это хороший праздник такой уверенной весны. Поэтому 1 мая как-то осталось как праздник настоящий и такой, который мог быть всегда и всюду.

Что вам больше было по душе – демонстрации с шариками и транспарантами или маевки?
Наверное, маевки, потому что тогдашние демонстрации были скорее вещами принудительными. Я помню себя в школе, когда хочешь или не хочешь, а тебе нужно идти на них. А маевки – это такие тусовки народа, когда все собираются, общаются, выпивают, гуляют, поют... Это классно.

Да и на парады в советские времена, мне кажется, все ходили только в принудительном порядке.

Слоганом этого праздника был «Мир Труд Май». Какое из этих трех слов наиболее актуальное на сегодня? У вас есть современная версия этого слогана?
Я видел в городе рекламные плакаты какой-то туристической компании, где написано «Мир Труд Май» и слово «труд» перечеркнуто, а вместо него написано «отдых». Наверное, сегодня это хороший был бы слоган.

Но эти три слова все еще остаются актуальными. Без мира – никуда. Без работы не будет никакого толка, а май – это и есть майские праздники. Они актуальны до сих пор, пусть остаются.

В этом году три праздника сошлись в один день – с 30-го апреля на 1 мая будет Вальпургиева ночь с шабашем ведьм, которая плавно перейдет в пасхальную и увенчается Днем солидарности трудящихся. Как вам такое совпадение?
Да, это знаковое совпадение. Но, на мой взгляд, из этих трех вещей самая важная – это Пасха, которая перекроет всякие Вальпургиевы ночи. А майские праздники праздниками и останутся, но это классно, что 1 мая мы будем праздновать еще и Пасху.

Тем не менее, в эту ночь всевозможные чары наиболее действенны. Вы суеверный человек?
Вообще, суеверный. Но я думаю, что в эту Вальпургиеву ночь никакие плохие вещи не произойдут, потому что Пасха – святая вещь, которая защитит всех.
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