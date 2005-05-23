Елена Мозговая, музыкальный продюсер УТ-1:

23 мая 2005, 13:14

«Мы надеялись, что на «Евровидении» наши ближайшие соседи отдадут нам немного больше баллов, та же Россия. Но все же понимают, что с такой песней, слава Богу, что она нам хоть два балла поставила».

Итак, свой пятидесятилетний юбилей «Евровидение» встретило в Украине. Однако несмотря на свой преклонный возраст, впервые украинского исполнителя на свою конкурсную сцену оно пустило только в 2003-м. Тогда Александр Пономарев занял 14-е место из 26 участников, как говорили, выбор песни подкачал. Примечательно, что и тогда наш «евродебют» своими голосами поддержала именно Польша. Но «Евровидение» требовало «индивидуальности», и получило ее в обличии Русланы на конкурсе в 2004-м, которая не побоялась представить яркое шоу и Украину в «Диких танцах» и победить.

В этом году украинская группа «Грынджолы» вышла только на 20-е место при 24 участниках, доказав еще раз, что такое «продукт для внутреннего потребления». А Украина себя представляла. Что из этого получилось мы решили узнать у жены Александра Пономарева, музыкального продюсера Первого национального телеканала Елены Мозговой.

Елена, в Украине завершился юбилейный пятидесятый конкурс «Евровидение». Как вы оцениваете его проведение? Какую оценку по пятибалльной шкале вы бы поставили его организаторам?
Думаю, что все, в конце концов, было нормально, без каких-либо сбоев, «картинка» была красивая, ничуть не хуже, чем в Стамбуле. И хотя было много проблем, все справились со своей задачей, не такой уже и простой. Я не думаю, что могу давать какие-то оценки, однако надо поблагодарить всех тех, кто это сделал.

Вы принимали участие во всех мероприятиях в рамках конкурса, все видели?
Я была в составе рабочей группы, это было альтернативное жюри, которое должно быть согласно условиям проведения конкурса. Мы сидели в студии и смотрели все на большом экране, потом после полуфинала и финала выходили с обсуждением происходящего в эфир. Во Дворце спорта я была только один раз, ведь у нас была много своей работы, потому что мы формировали сигнал на Украину.

Наблюдая за результатами голосования отдельных стран, можно было увидеть политическую подоплеку при даче голосов за того или иного исполнителя. Как вы оцениваете победу представительницы Греции в этом контексте?
В победе Греции нет никакой политики. Эта страна принимает участие в конкурсе с 1974 года и уже давно очень хотела победить и для этого делала все. На самом деле Сагис Руас, представлявший Грецию на прошлом «Евровидении», имел наибольшие шансы победить, поэтому и в этом году они очень серьезно отнеслись к своему участнику. Это была очень профессиональная певица, профессиональное шоу, фонограмма, костюмы, балет, промотур. Было видно, что вложены большие деньги, и они не ушли, как вода в песок. И это приятно, они показали хороший результат, который еще раз подтвердил, что там нет политики.

Что нельзя сказать по поводу голосования наших соседей – России и Белоруссии…
Конечно, какая-то доля политики присутствовала, но это касалось только нескольких стран. Впрочем, некоторые страны отдают баллы своим соседям, и это тоже понятно. Однако наивысшие баллы все-таки были отданы тем певицам, которые действительно были наиболее профессиональны. И мы это увидели на примере Греции и Мальты, представительница которой просто фантастически поет, у нее была классная песня. И думать о том, что там есть какая-то политика – просто глупо.

То есть, львиную долю в нынешнюю победу Греции на «Евровидении» вложил ее прошлогодний представитель – Сакис Рувас, и победа Хелены Папаризи на конкурсе в этом году была прогнозированной и на самом деле стала результатом двухгодичной работы?
Думаю, это победа двух лет, и Сакис сделал весомый вклад в победу Хелены.

Всем понравилась сцена «Евровидения-2005», а также ведущие конкурса. Какое у вас мнение по этому поводу?
Ведущие справились со своим заданием, потому что оно действительно было не простым. Ведь в прямом эфире работать непросто, особенно когда чувствуешь такую большую ответственность, выходя на многомиллионную аудиторию. Я очень давно знаю Пашу, ему – большой респект, потому что действительно большой профессионал. Мария тоже справилась, красивая девушка. Я, конечно, не знаю английского, чтобы говорить о том, насколько перфектной была их речь, но выглядели они суперово.

Что касается самого конкурса, то оценки разные. Многие хвалят, но некоторые пишут также о том, что мы сверх серьезно отнеслись к этому конкурсу и немного его заполитизировали. Но в этом есть логика, потому что до сих пор свежи воспоминания о произошедшем как в самой Украине, так и в Европе.

Вице-премьер Николай Томенко изначально говорил о том, что главное – достойно представить саму Украину, а не ее представителя. Мол, кто бы им ни был, успех Оранжевой революции в любом случае обеспечит украинскому исполнителю место в первой пятерке. 20-е место «Грынджол» было прогнозируемым для вас?
По моему мнению, это был ожидаемый результат. Я прогнозировала, что они и в десятку лучших не войдут. Но обвинять парней нет смысла, потому что они сделали все, что смогли. Зачем требовать об людей большего, чем они могут сделать. Но это реалии времени, так уже случилось. Конечно, мы надеялись, что наши ближайшие соседи поставят нам немного больше баллов, та же Россия. Но все же понимают, что с такой песней, слава Богу, что она нам два балла поставила. Но достаточно странно, что вместе с Белоруссией нас проигнорировали Литва, Эстония, Латвия, Израиль, где есть наша диаспора. Сработала только Португалия и то не диаспора, а наши люди, которые там на заработках.

И когда Николай Томенко говорил о том, что любой выйдет и получит высокие баллы, я ему, честно говоря, не верила.

Как вы считаете, если бы Украину представлял другая группа или певец, та же Ани Лорак, получившая второе место в отборочном туре, или кто-то другой из «украинской пятерки», мы могли бы получить баллы повыше?
Я считаю, если бы в «Евровидении» участвовала Каролина, то она бы однозначно заняла место повыше двадцатого. Уж в первую десятку попала бы точно.
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