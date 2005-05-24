Людмила Харив, телеведущая:

«Я верю в то, что каждый из нас, появившись на этот свет, уже выиграл лотерею. Даже страшно подумать, сколько генетических комбинаций существует при зачатии человека. Так что мы уже избранники фортуны!»

Итак, с праздником вас, друзья, с днем, превратившим нашу жизнь в лотерею! Правда, сложно сказать, как люди доигрались до лотереи, но это азартное занятие всегда сводилось к двум крайностям – либо к благотворительности, либо к наживе и невиданному мошенничеству.



Ссылаясь на упоминания в древних книгах, некоторые утверждают, что розыгрыши были популярны не только в Древнем Риме, но еще 3 тыс. лет назад правитель Китая придумал способ пополнения казны за счет добровольных взносов граждан. Тогда победителя выбирал голубь - на чей дом он садился, тот и получал приз. Популярность этой лотереи в Китае была насколько велика, что в 213 году на полученные от нее средства была построена Великая китайская стена.



Однако официальная история лотерей началась с розыгрыша, который устроила вдова художника Яна Ван Эйка в Брюгге 24 февраля 1446 года, в 25-ю годовщину смерти мужа. Попытать счастья получить денежный приз мог каждый, купивший билет, а сбор средств предназначался для городских бедняков. Именно таким образом европейцы пытались собрать нужную сумму и на укрепление обороны городов.



Первой широкомасштабной лотереей далекой от благотворительности, где выигрыш был выплачен деньгами, считается "De Lotto de Firenze", проводившаяся во Флоренции в 1530 году.



А вот в России лотерея поощрялась при Петре I и Елизавете, но была запрещена при Екатерине II, которая утверждала на этот счет, что "Россия не настолько бедна, чтобы так дурить своих подчиненных". Но при всем при том уже начиная с XIX века в России не было ни одного значительного события, к которому бы не приурочили проведение лотереи. Наибольшую актуальность они приобретали в кризисные годы - неурожайный 1892-й и военный 1914-й, когда в казну суммарно поступило свыше 20 млн. руб.



С приходом к власти большевиков лотереи были запрещены, но ненадолго. Уже к концу 20-х годов в стране проводилось около десяти различных лотерей. Первая советская лотерея прошла в 1929 году, тогда было выпущено 2 млн. билетов беспроигрышной книжной лотереи, организованной обществом борьбы с алкоголизмом. В центре каждого билета был рисунок раскрытой книги со словами Ленина: "Они поведут нас назад к капитализму, а не вперед к коммунизму". Под "они" Ленин имел в виду "водку и прочие дурманы". Сама же лотерея проходила под девизом "Книга вместо водки".



Во что превратилась современная лотерея мы поинтересовались у телеведущей лотерейной программы «Мегалот» Людмилы Харив…



Людмила, вы сами принимаете участие в лотерее «Мегалот» или только являетесь телеведущей этой программы?

Вы знаете, благодаря МСЛ («Молодь спортлото») я имею возможность заниматься одним из самых своих любимых дел – делать подарки! (Правда, получать их люблю не меньше.) Вы даже себе не представляете, с каким удовольствием дважды в неделю я, как ведущая программы, «раздаю» подарки в виде денежных призов игрокам. Сделав ставку за 1 гривну, человек получает шанс выиграть от 5 до нескольких миллионов гривен! И могу с гордостью заявить, что благодаря «Мегалот» в нашей стране стало больше миллионеров! Кроме того, я периодически сама делаю ставки и раздариваю чеки игрока друзьям. Многие оказываются в выигрыше! Вот представьте себе: суббота – время вечеринок, в 20.50 в прямом эфире проходит розыгрыш, друзья отрываются от бокалов с шампанским и внимательно следят за выпадением выигрышных номеров. Сколько азарта в глазах тех, кто держит в руках чек игрока с подаренными ставками! А сколько радости, когда ставки оказываются удачными!



Официальное определение лотереи в законодательных актах звучит как «форма добровольного привлечения денежных средств населения», народ называет ее «выкачкой денег». Кто все-таки ближе к истине?

Думаю, что подобные формулировки близки только тем людям, которые ни разу не играли в лотерею. Сами же игроки условно делятся на 2 категории: те кто играет постоянно, не пропуская ни один тираж. Это как правило профессионалы. Они много лет делают ставки, находят закономерность в выпадении выигрышных номеров, вырабатывают свою собственную систему игры, выбирают числа по своим разработанным правилам. Они относятся к лотерее как ко второй работе, и выигрывают всегда не много но часто. То есть, имеют постоянный доход. Вкладывая гривну – зарабатывают от 5 грн. до 3 тысяч. Вторая категория – это люди, которые делают ставки время от времени, по праздникам, по настроению, в счастливые минуты жизни. Они зачастую ставят на числа, которые скрывают в себе дату рождения, число названное астрологом, ребенком, любимым человеком. А некоторые свои счастливые числа видят даже во сне. Именно они зачастую срывают Джек-поты. Поверьте, что тот, кто играл и выигрывал никогда не скажет, что это «выкачка денег». Наоборот – не плохой заработок. В нашей стране все выигрыши от «Мегалот» не облагаются налогами и даже большие суммы выплачиваются в короткий промежуток времени. В отличии от западных стран. Там обладатели счастливого билетика должен выплатить огромные налоги и к тому же ожидает своего выигрыша годами. Чем больше сумма – тем дольше время выплаты.



Вы верите в то, что жизнь – это сплошная лотерея и человек зависит от прихоти фортуны?

Я верю в то, что каждый из нас, появившись на этот свет, уже выиграл лотерею. Даже страшно подумать сколько генетических комбинаций существует при зачатии человека. Так что мы уже избранники фортуны!



Бытует мнение, что легко добытые деньги не приносят счастья. Но зачастую в странах с низким уровнем жизни люди покупают лотерейные билеты не из-за азарта, а пытаясь хоть как-то заработать денег. Вы пытались проследить на что, как правило, тратят деньги участники лотереи?

Думаю, что миллионные выигрыши являются большим психологическим ударом. Это не простое испытание для человека с небольшим достатком. Миллион хотят выиграть многие, но не все четко представляют как правильно распорядится неожиданным богатством. Когда мы задаем подобные вопросы нашим счастливчикам, ответы, как правило, просты – куплю машину, велосипед, квартиру. К самым романтическим ответам можно отнести только – туристическое путешествие, не более того. Но лично мне приятно, что выигрыши помогают осуществить если не мечты, то решить бытовые проблемы. А ведь от этого люди тоже становятся чуточку счастливее.



Как вы считаете, повышение количества розыгрышей и соответственных телепрограмм связано с тем, что это прибыльный бизнес или же с ростом популярности лотереи среди украинцев?

Я не являюсь владельцем лотерейного бизнеса, поэтому не могу сказать, насколько он прибыльный. Но то что украинцы – народ азартный – это очевидно. Поэтому популярность этого вида игры объясняется очень просто. Вкладывая гривну – вы практически ничем не рискуете, а покупаете шанс стать миллионером. А кто из нас не хочет быть миллионером без риска для дела? Наверно только тот, кто не играет в лотерею!



Какой бы лотерейный билет вы бы хотели вытянуть для себя в этой жизни?

Конечно же, счастливый…

