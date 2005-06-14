Андрей Макаревич, музыкант:

«Я не понимаю слово поколение, и могу говорить только о конкретных людях. Бывают в 50 лет идиоты, бывают в 12 лет умные. Дело не в возрасте. Я предпочитаю иметь дело с нормальными людьми»

Многим известно, что лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич кроме прочего увлекается дайвингом. Однако не многие знают, что ему нравятся акулы, потому что они «очень красивы и незаслуженно обижены людьми», а людоедство с их стороны - не более, чем миф, потому что «на самом деле общение с акулами не более опасно, чем переход улицы в неположенном месте». Впрочем, об «акулах пера» музыкант совершенно иного мнения, не особо жалуя журналистов.



Тем не менее, нам удалось задать несколько вопросов Андрею Макаревичу, который посетил Киев в качестве дайвиниста, дабы открыть центр для подводного плавания и охоты. Таким образом, Помнитсяизвестный и в «подводном мире» музыкант, соучредитель компании «Батискаф», развернувшись в России, забросил сеть магазинов со снаряжением и в Украину. , творческие поиски Макаревича в кулинарии были безумно популярны в его программе «Смак», ставшей законодательницей моды на кулинарные телешоу со звездами, однако Андрею надоело играть в повара. Хорошо, что перечень его немузыкальных увлечений этим не ограничивается. Сегодня, пришел черед дайвинга. Поистине, вокруг культовой личности культовыми становятся не только вещи, но и увлечения.



Андрей, дайвинг не мешает вам заниматься музыкой?

Нет. Только помогает, когда надо полностью восстановиться: привести в порядок тело и голову.



Вы привлекли к этому занятию своих знакомых? Кого именно?

Из известных людей – это Леня Ярмольник, Алена Свиридова, Гарик Сукачев, Вова Пресняков. Как ни странно, я в Украине очень давно познакомился с людьми, которые в то время были, пожалуй, более опытными, чем я. Во всяком случае, подводной охоте я учился в Днепропетровске. А теперь мы обмениваемся опытом. В Днепропетровске есть клуб подводных охотников, ему уже много лет. Он зарекомендовал себя хорошо, во всяком случае, охотники туда тянуться. Я стараюсь там бывать так часто, как позволяет время, хотя конечно, получается реже, чем хотелось.



Почему вы решили заниматься дайвингом?

Потому что в детстве одновременно два фильма увидел: «В мире безмолвия» Кусто и «Последний дюйм». Мне было 6 лет. Этого хватило.



Вы занимаетесь музыкой, дайвингом, кулинарией… Где было наибольшим погружение, в чем удалось достичь истинных глубин?

Я как-то не сравнивал. Великолепно и то, и другое, и третье.



За счет чего ваша программа «Смак», не сдавая в рейтинге, смогла продержаться в эфире 11 лет?

Она бы продержалась и больше, если бы ее сознательно не закрыл. Мне надоело играть в повара.



В одной из ваших песен есть замечательные слова «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас». Вам в жизни приходилось прогибаться?

Насколько я помню, нет.



В одном из интервью вы сказали, что молодежь знает вас, скорее, как ведущего популярной телепрограммы «Смак», нежели как известного музыканта. Как вы относитесь к нынешнему молодому поколению?

Я не понимаю слово поколение, и могу говорить только о конкретных людях. Бывают в 50 лет идиоты, бывают в 12 лет умные. Дело не в возрасте. Я предпочитаю иметь дело с нормальными людьми, не зависимо от их возраста.