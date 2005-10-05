Пако Рабанн: Я проживаю каждый день, как последний

За довольно простыми штрихами мастера можно углядеть глубину мысли и духовных порывов. Но, а чтобы понять мудрость «Ворона» («Пако» с испанского «ворон»), надо попытаться проникнутся мистическим миром французского кутюрье. @@@ «Вот уже 40 лет я рисую одно и тоже лицо» Почему вы решили показать свои рисунки, которые скрывали более тридцати лет? Всю жизнь помимо моды я рисовал рисунки. Это вовсе не картины, а я не художник. Это мои интимные рисунки. Вот уже 40 лет я рисую одно и тоже лицо. Свои рисунки я действительно никому не показывал ранее. Только своему хорошему другу Сальвадору Дали. И он мне серьезно сказал: «Пако, продолжай». И я последовал его совету. Я спросил у организаторов «Киевского Подиума», могу ли я в рамках фестиваля сделать выставку своих работ? Я хотел воспользоваться этим модным шоу, чтобы представить свои рисунки в Киеве. Но на них надо смотреть особенно. На абсолютно пустом белом листе вырисовывается лицо и у этого лица открытый рот, лицо кричит: «Почему?», «Почему мы - люди?», «Почему мы на этой земле?», «Зачем мы сюда пришли?», «Какая наша судьба?», «Что мы здесь делаем?» Так как я не мог найти ответы на эти вопросы, я продолжал рисовать. Все имеют право реагировать на них по-своему: смеяться, удивляться. Но если пришла ваша очередь, то сердцем вы зададите себе вопрос «Почему?». Может, тогда вы станете на путь истинный. Так как мы на Земле именно для того, чтобы понять и чтобы знать. Все философы говорили и говорят, что ХХI век либо будет духовным, либо его не будет вообще. Я показываю их потому, что мне 72 года. Я уже достиг того возраста, когда скоро покину эту планету и больше на нее не вернусь. Я уже 78 тысяч лет живу на Земле. И это мое последнее посещение. По какому принципу вы отбирали рисунки для выставки? «Их отличает разный почерк. Но это все время один и тот же рисунок. У меня наверно какая-то проблема. У меня нет воображения. Но все это воспоминания об увиденном». «Модельер, создающий одежду в которой женщина выглядит смешно, - дурак» Что вы привезли на «Киевский Подиум»? Я пользуюсь этим фестивалем моды не для того, чтобы представить свою последнюю коллекцию, которую показал неделю назад в Париже. Эта коллекция находится сейчас там. Она была роздана в разные модные журналы для фотосессий. Я привез с собой только ее видеозапись и 15 моделей с прошлогодней зимней коллекции. Но это модели не haute couture. Это pret-a-porter – одежда, которая создана, чтобы ее покупали. В прошлом же году вы видели мою коллекцию haute couture. То была сложная работа с металлом. Какие коллекции вам запомнились с прошлого показа на «Киевском подиуме»? Что больше всего понравилось? Я не могу вспомнить имена. Но я помню, что видел невероятные коллекции pret-a-porter. Они были очень элегантные (Пако Рабанн тогда назвал три коллекции великолепными. Среди них коллекции Анны Бабенко и Дианы Дорожкиной). За вашу творческую жизнь вам кто-то подавал идеи? Когда я закончил архитектурный, захотел создать коллекцию современной одежды. В 60-х годах в Париже архитекторы, художники, скульпторы отказались от традиционных материалов. Даже музыка не была органичной, это была электронная музыка. Художники рисовали кусками железа. Скульпторы делали работы из пластика. Тогда я себе сказал: раз все отошли от традиционных материалов, я тоже сделаю свою коллекцию из новых материалов. Она называлась «Двенадцать нерадивых платьев из современных материалов». Я понимал, когда журналисты увидят мои платья из алюминия, они будут кричать. Но я к тому же включил в показ музыку, и это был первый показ моды в Париже с музыкальным сопровождением. Я собрал моделей со всей планеты, а также черных девушек. И тогда журналисты сказали: это не мода, это цирк. Американские журналисты фактически мне плюнули в лицо, сказав, что мода для белых людей, а не для чернокожих. Я им ответил: «Нет! Париж – это всемирная столица моды». Я понял, журналисты отставали от моды на 50 лет. И я решил – буду продолжать. Сегодня я счастлив, что прошел этот путь. Как мода влияет на жизнь людей? В Париже я очень много смотрю телевизор. У меня четыре параболических антенны и много каналов, которые я смотрю, в том числе и украинские. Меня в первую очередь интересуют жесты. Мода существует только потому, что она позволяет человеку сделать жест, который необходим в этот исторический момент. Когда меняется жизнь, меняется и одежда. Стилист – не создатель. Он всего лишь передает жизнь. Он указывает на те проблемы, которые существуют в данное время. Вот, например, когда юбки удлиняются – все плохо в экономическом плане, а когда юбки уменьшаются – в экономическом плане все хорошо и женщина может отгородиться от домашнего очага. А когда у платья нет ремней, существует полная сексуальная свобода, если ремни затянуты – мы входим в пуританский период. Когда у женщин прямые волосы – это означает политическую стабильность. Стоит посмотреть на женщин на улице – и можно понять, какой политический режим в стране. Можно так же сравнить одежду и исторический момент. Когда женщины носят большие туфли – у них огромные материальные проблемы. Когда женщины становятся на шпильки – они хотят стать ангелами и покинуть землю. Мода – индикатор определенного исторического момента. Стоит только посмотреть на моду, не только как на эстетическую игру. Настоящие модельеры, которые рисуют эскизы, хотят воплотить свои идеи. И мы, дизайнеры, существуем только для того, чтобы дать возможность женщинам быть еще более красивыми. У нас нет права делать женщину смешной. Модельер, создающий одежду в которой женщина выглядит смешно, - дурак. Это человек, который ничего не понял в моде, потому что среди всех прав и свобод, у него нет права делать женщину некрасивой. «Каждый вечер я покидал свое тело» На 78 000 лет вы выглядите хорошо. Как вам это удалось? Главное не стареть интеллектуально. А физически, к сожалению, мы все стареем быстро. Для того, чтобы не состариться духовно, надо быть любопытным человеком. Смотреть на окружающий мир влюбленным и даже сочувствующим взглядом. Нельзя никогда судить людей и сравнивать их. Иисус говорил: «Не суди, и не судим будешь». Поэтому и я старался никогда не осуждать, а на все смотрел с любопытством. Я проживаю каждый день, как последний. Остро ощущая каждый миг. Я думаю, каждый должен понимать важность, того шанса, который ему выпал. Я не понимаю того человека, который говорит, что он скучает. Как можно скучать? Через сердце вы находитесь в центре Вселенной. Когда мне говорят, что я сижу один и неужели мне не скучно, я удивляюсь. Нет, мне не скучно! Я пользуюсь тем шансом, который мне выпал. Мир был создан для меня. И для вас всех. Для каждого из вас. Вы смотрите на облака, птицы, цветы и у вас нет времени скучать и стареть. Написали ли вы завещание? Я сделал это еще двадцати лет назад. У меня умерли друзья, так и не составив завещания, и люди, которых, они любили, остались без ничего. Но у меня не так много вещей, которые можно завещать. Зарабатывая очень много денег, я не имею ни одного счета в банке. Я отдаю все деньги. Я знаю, что надо делать много хорошего для других. Я глубоко верующий человек. Я постоянно молюсь, каждые десять минут. Мне повезло, что я десять лет тому назад увидел Деву Марию. Я тогда был не один. Если бы я тогда был один, меня бы непременно приняли за сумасшедшего. Нас в комнате было четверо. Мы как раз говорили о религии, когда в комнате появилась вспышка света и невероятные ароматы роз и лилий, от которых кружилась голова. В этом свете показалась очень красивая женщина, которая плакала кровавыми слезами. Она сказала, что рука ее сына упала на жителей Земли. Он рассказала, что произойдет с нашей планетой. И это то, что сейчас происходит. Она уверяла, что единственный путь выжить – молитва сердца. Никогда нельзя молится головой. Вот и я человек сугубо верующий, даже одет как священник. Между прочим, в прошлой жизни я был священником. А до этого был проституткой. Именно так мы переходим из одной жизни в другую. Вы знаете, когда вы умрете? А вы имеете при себе револьвер (смеется)? Я умру, когда этого захочет Бог. Для меня это не проблема. Когда я был семилетним коммунистическим ребенком и у меня была бабушка, преданная католичка, каждый вечер я покидал свое тело. Я проходил невероятным туннелем и видел души тех людей, которые только что умерли. Они пролетали мимо. А когда я поднимался вверх, там были люди, которые рассказывали мне кто я и что я делаю. Потом я приходил к священнику и спрашивал о реинкарнации, он не понимал меня. Мать тем временем хваталась за голову, что ее «бедный сын сходит с ума». А бабушка говорила: «Значит, в нашей семье ты получил этот дар». Моя бабушка стирала огонь – лечила ожоги. Она проводила рукой, и рана моментально заживала. Так что хотим мы того или нет, но в мире есть много странного. Именно этому учила меня бабушка. Очень много такого «странного» прячется в природе и его очень трудно распознать. Им надо пользоваться так, чтобы не творить зло. Вы, украинцы, должны быть еще более верующими. Это у вас в генах. И вы знаете, что человек – центр вселенной. Сейчас наступило то время, которое значится в Библии как конец всего. Но это не конец света. Конец света наступит через пять миллиардов лет. Сейчас конец времен. Заканчивается эпоха Рыб и начинается эра Водолея. Наступают времена, когда все смешается».