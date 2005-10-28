Александр Пономарев: «Учусь убегать от быков»

Александр Пономарев так часто дает интервью, что, по его признанию, от столь частых исповедей «уже можно было повеситься». Но старательные журналисты все же неустанно продолжают копать, тем более, для этого всякий раз есть повод: как живется новоиспеченному холостяку, что связывает его с Ани Лорак, кто героини его новых песен? @@@ Но, как показалось нам, сегодня завидному жениху Украины не до всех этих сплетен и слухов. Он готовится к своему первому балу, который пройдет 20 ноября. Александр Пономарев собирается исполнить классические произведения и повальсировать в благотворительных целях. Кто или что подтолкнуло вас к проведению благотворительного бала? Эта идея витала давно. Она была связана с тем, что мы с друзьями очень часто обращались к теме моего академического пения. Сравнивали то, что я пою на эстраде, с оперной арией. Так постепенно и возникла идея сделать концерт, превратив его в бал. Сначала речь не шла о благотворительности, а только лишь об академическом концерте. Задумались и о финансовой стороне вопроса. И мне в голову пришла мысль: почему бы ни сделать свой благотворительный концерт, по типу принятому в Европе, и таким образом собрать деньги для тех, кто в них очень нуждается. Например, для покупки реанимационного оборудования для новорожденных. А после того, как я пообщался с Катериной Ющенко и заручился ее поддержкой, занялся благотворительным проектом вплотную. Если честно, то я первый раз организовываю подобную акцию. Билеты уже продаются? Где их можно приобрести и сколько они стоят? Так как бал будет состоять из двух частей, то билеты на каждую из них продаются отдельно. Что бы попасть на первую часть бала, надо обращаться в билетные кассы. Стоимость билетов составляет от 50 до 500 гривен. А чтобы попасть непосредственно на бал, надо внести благотворительный взнос. Его минимальная сумма составляет полторы тысячи американских долларов. Но, число приглашенных на бал будет ограничено – всего четыреста билетов. Что для вас благотворительность? Благотворительность… Любая мать меня поймет. Как только ребенок появляется на свет, его отдают в «руки врачам». Тем более, если ребенок нуждается не просто в уходе, а в медицинской коррекции. А что это значит, прежде всего? Это, прежде всего, техника, которой оснащена больница. С этим у нас дела обстоят очень плохо. Бывает, в роддомах нет аппарата вентиляции легких, и из-за этого умирает ребенок. Жизнь нового человека зависит от аппарата, который стоит абсолютно не головокружительные деньги. Если хоть один такой случай повторяется, то, я считаю, что есть смысл делать подобные благотворительные акции. 18 октября вы были представлены Королеве Великобритании. Какие впечатления от «высшего света»? Я был на приеме у Елизаветы Второй. И, как это мне не горько признавать, я первый раз в жизни одел бабочку. Раньше я этого избегал – она мне мешала. Обычно я ношу галстук. В Лондоне было приятно почувствовать себя человеком, который находится рядом с английской элитой. Кроме Королевы Великобритании было много лордов, герцогов, английской знати. Было приятно почувствовать себя частью этого общества. Было интересно оказаться за одним столом с этими людей. «Людей не боюсь, а вот быков…» В детстве Вы занимались боксом. И если бы не травма на ринге, возможно, Украина знала бы Александра Пономарева как Олимпийского чемпиона по боксу? О! Круто! (смеется). Я не знаю, как насчет Олимпийского чемпиона, но, по крайней мере, если бы не травма, точно знали бы как боксера. А сейчас каким-то видом спорта увлекаетесь? У меня есть боксерская груша, которая висит на груше в саду на даче. И сложность вся в том, что когда стучишь по одной груше, другая может дать по голове тебе. Выходит двойная тренировка, ведь надо успевать еще и вовремя увернуть, чтобы не оказаться в роли Ньютона. Если говорить о спорте, то вы принимали участие в шоу «Игры патриотов». Какие впечатления? Да, это действительно спортивная передача… Вы знаете, людей я не боюсь. Вот, просто не боюсь их в принципе. А вот быков боюсь… Когда мы ехали туда, знали, что нам предстоит встреча с этими животными. Думали: «Ну, подумаешь, восьмидесяти килограммовый бычок!». Оказалось, ошиблись – встретились с животными весом до трехсот килограмм. Вот с такими огромными рогами. На их концах, правда, были металлические шарики, чтоб не проткнуть человека. А вот выбить глаз, попасть в висок, сломать ребро, ногу – это, пожалуйста. Было столько случаев! Просто страшно. Это не прыжок на резинке с высоты, когда ты понимаешь, что это минимальный риск и все равно ты выживешь. То же самое происходит, при прыжке с парашютом. А тут - можно реально погибнуть и надо бороться за выживание. Хотя по телевизору все это зрелище сморится достаточно весело. На самом же деле, это не смешные игры – перед тобой дикое животное. Как в том анекдоте, «сейчас вспомнить и боюсь». Поломанные ноги, поломанные руки... Говорят, одного парня вообще парализовало. Кареты скорые помощи подъезжали все время. Если выпадает свободная минута, как вы ее проводите? Занимаюсь бегом. Тренируюсь для участия в «Играх патриотов» в следующем году. Хочу научиться быстро убегать от быков. На каком последнем «чужом» концерте были? Концерт?.. Вспоминаю… На каком же концерте я был? Парадокс, правда?… Концерты я сам даю постоянно. Давно уже не был на чьем-либо концерте. Не до того. Вы знаете, это как сапожник без сапог. Я, во-первых, не могу адекватно слушать чужой концерт, потому что для меня это всегда критическая информация. Я слушаю информацию, которую анализирую, и моментально готов выдавать мнение по поводу того, какие были проблемы и т. д. Я - как режиссер, который уже не может смотреть кино как простой человек… Вспомнил! Последний раз я ходил на концерт Повалий с Басковым. Какие эмоции вдохновляют вас на написание новых песен? А вот тут сложно ответить. Вообще творчество – это не прогнозируемая штука. Я не могу сказать, что влияет на написание песен. Но, существует же такой стереотип: люди пишут стихи, когда им плохо… Это только стереотип! Бывает по-разному. Я пишу стихи, когда мне хорошо и когда плохо. Тут правил быть не может. Вы поете «Я люблю тільки тебе». Если не секрет, о ком эта песня? Услышав этот вопрос, Александр даже отключил свой телефон, который прежде звонил настойчиво и непрестанно. Выдержал паузу. О личном лучше говорить, когда тебя ничего не отвлекает Конкретно – не о ком. Это моя мечта. Так я себе идеально представляю, какими должны быть отношения между мужчиной и женщиной. Говорят, что вы часто на публике появляетесь с Ани Лорак? (Пауза ) Прикольно!.. (сказал Александр, не скрывая лукавой улыбки) Ну, а все же? Мы с Ани Лорак уже создали совместный дуэт и записали песню. Мы исполнили мою песню вместе с ди-джеем Пашей. Сейчас завершили работу над вторым. Это песня «Felicita» итальянского дуэта Аль Бано и Ромины Пауэр, которая будет звучать на телеканале «Интер» в Новогоднюю ночь. Но вскоре, 31 октября, мы будем снимать видеоклип к ней. Так это только творческий дуэт или нет? А вот это вы сами уже думайте. А есть то, о чем вы жалеете? Ну, я жалею, наверное, все-таки больше о том, что развалилась моя семья. Имею в виду мои отношения с Аленой… (зависла большая задумчивая пауза) О чем еще… Сейчас даже и не вспомню. А как ваши дочки относятся к тому, что мама и папа теперь не живут вместе? Ну, конечно же, им это не нравится. И я сторонник того, что у детей всегда должна быть полноценная семья. Но, к сожалению, жизнь есть жизнь. Сегодня я стараюсь уже исходить из того, что есть. Как могу, стараюсь объяснять детям все, что произошло и как можно больше с ними общаться. О чем мечтает Александр Пономарев? Теперь уже – найти свою настоящую половинку. Значит, вы в поиске? Да!