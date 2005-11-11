Игорь Моляр, телеведущий:

11 ноября 2005, 13:18

«Я свою девушку не выпущу на дорогу, пока в стране не будет ГАИ. Ублюдков на улицах хватает, я их вижу каждый день – еду по встречной, а их тысячи...»

Резкая критика Президентом Госавтоинспекции нарушили мерную жизнь украинских водителей. Посты ГАИ с дорог сняли cразу же, а теперь и увидеть «ГАИшника» на дороге стало редкостью.

В то же время министр внутренних дел Луценко уже успел «расфасовать» 23-тысячный коллектив инспекторов. Шесть тысяч в патрульно-постовую службу, другие – на регулирование движения и прочее. Юрий Витальевич обещает, что у «ГАИшников» будет «шоковый» режим работы.

Интересно, прежде, чем что-то менять, спрашивал ли кто-то мнения у водителей, а, главное, у пешеходов? Ведь иногда страшно даже по тротуару идти, не то, что переходить улицу по «зебре». И лишь присутствие инспектора ГАИ иногда отрезвляет водителей «членовозов».

Нужно ли государству ГАИ?
Я отношусь к тому поколению, которое помнит на улицах советских городов не только ГАИ, а и вооруженные отряды ОМОН, ВДВ, КГБ, а также других силовых аббревиатур. Однако, мне кажется, это всегда имело смысл, поскольку наше общество было устроено патриархально, и человек в мундире и портупее являлся олицетворением некоего отца нации, который сидит за дубовым столом и одиноко щелкает затвором. Этот вооруженный человек в нашем вандальном, я бы сказал, скифском, а местами - ханты-мансийском обществе не только нужен, но и полезен. Если на дороге нет человека с ружьем, то тогда разрешите людям вооружаться, и получите то, что Америка получила в период отмены «мокрого» закона и введения «сухого».

Милиционер на перекрестке, конечно, не заменит Бога внутри каждого из нас, и поэтому на дорогах продолжает твориться беспредел: я и наша автомобильная аудитория об этом знаем, как никто другой. ГАИ нельзя ни отменить, ни запретить в один день – это приведет к неизбежным кренам и перекосам и образованию пустоты, в которую страшно отпускать жену на автомобиле. Я свою девушку не выпущу на дорогу, пока в стране не будет ГАИ. (Шутит) Ублюдков на улицах хватает, я их вижу каждый день – еду по встречной, а их тысячи...

Как Вы оценивает последние инициативы власти кардинально реформировать ГАИ?
То, что хочет сделать команда Президента, безусловно, является европейским, продвинутым опытом. Отчасти, грузинским: в Грузии были проведены радикальные изменения в патрульно-постовой службе. Это привело к увеличению зарплат для работников постовой службы и, в общем, к установлению порядка на дорогах Грузии. А она там одна – военно-грузинская, поэтому грузинский опыт нам вряд ли подойдет.

У нас основных транспортных магистралей пять. Из них выделяется своим пафосом Одесская, но по качеству не дотягивает до автобана, отстав в умственном развитии. А недавно я вернулся из Закарпатья, где проехал по дороге Мукачево-Львов, – я просто офигел. Этот новый автобан просто выложен деньгами при содействии македонской дорожно-строительной компании. Любой водитель на скорости около180, входя в поворот и имея возможность не глядеть под колеса, смотрит на эти «краєвиди» и понимает, что Родина – прекрасна, только жаль, что дуракам досталась.

Что касается реформы. В этой стране, где культура отсутствует даже на тротуарах, на проезжей части ее ожидать не приходиться. ГАИ хоть как-то упорядочивало все это безобразие. Если же говорить о коррупции в эшелонах власти и, в частности, в ГАИ, то надо начинать сверху, ведь рыба гниет с головы.

Есть ли модель, которую Украина могла бы взять при реформировании ГАИ?
Нам не подходит европейский опыт. Если перенеси его с экзотического европейского грунта в наш чернозем, то этот ананас плодов не даст. Вырастет картошка, а она у нас уже была. Есть вариант пойти по российскому пути видимых изменений: реформирование российского ГАИ в службу ДПС. И есть вариант пойти по грузинскому пути, когда Саакашвили использовал реформу патрульной службы явно с популистскими намерениями.

Если наш Президент получит сторонников в лице нескольких «оборзевших» киевских водителей – блатных и литерных, то это не так уж много голосов вероятных сторонников реформы. Не такого прецедента ждали мы от Президента. (Смеется).

Во втором варианте власть теряет 20 000 преданных «ментов» для того, чтобы взять на работу 6 000 стволов, которые будут хладнокровно «отстреливать» нарушителей спокойствия и в придорожных кафе, и на проезжей части, будут прятаться во дворах, а не в кустах бузины, как это делается в Европе. Но Европа идет в целом по другому пути – людей в форме там не видно, потому что культура нации и на тротуарах, и на проезжей части, и в кустах бузины разительно другая. Тамошние полицейские из провинции в столицу на службу не приезжают, потому что провинции в Европе нет.

У нас особая страна, нам не подходит чужой опыт. Я бы с нашими «ментами» работал по-другому – по-человечески. Им в ГАИшный полк нужен приходской священник, а не министр-бойскаут, который придет и махнет деревянной шашкой. «Менты» - это тоже люди. Война на дороге не между «ментами» и «шоферюгами» - технологический миф.

Как бы Вы реформировали ГАИ, если бы вам дать полномочия?
Я об этом не думаю. Я в данном случае нахожусь над ситуацией. Мое медийное дело - соблюдать некий нейтралитет. Я понимаю, что здесь не скоро будет так, как в Европе, да и не нужно, наверное. Я отлично вижу всю философию момента и мне интересно, что из этого получится. Я хочу сделать хороший «кул» тарантиновский – мы сейчас работаем над этим.

Какие Ваши наиболее сильные впечатления от общения с работниками ГАИ?
Милиция - это часть жизни. Когда хорошо – ее ругают, когда плохо – ее зовут. Это часть нашего культурного багажа, хотя он же и балласт. Весь «Сартр» ситуации в том, что даже «менты» нарушают закон. Прожить на «ментовскую» зарплату нельзя, значит такой закон кому-то нужен. Вот что важно. А борьба с «ментами» - это борьба с ветряными мельницами.
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