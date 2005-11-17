Михаил Поплавский, ректор университета культуры и искусства, народный депутат Украины, певец:

Что и говорить, а украинской молодежи подфартило с Днем студента. Гуляет она его дважды, отмечая праздник 17 ноября, и 25 января. Если об истории возникновения «Татьяниного дня» все более-менее известно, то на Международном Дне студента стоит остановиться подробнее. Очень немногие знают, что истоки его восходят к трагическим событиям 1939 года в Чехословакии…



Пражские студенты выступили против фашистского террора. Во время демонстрации был убит студент Ян Оплетал. В день похорон которого, 15 ноября, траурное шествие вылилось в антифашистскую демонстрацию, на что гитлеровские оккупанты ответили репрессиями против чехословацких студентов. 17 ноября были окружены студенческие общежития. 1200 студентов были отправлены в концлагерь Заксенхаузен. В тот же день руководители студенческой организации были расстреляны. В одном из своих первых решений Всемирный совет студентов в 1941 году в Лондоне провозгласил 17 ноября Международным днем студентов в память о событиях в Праге.



Несмотря на трагичность события, в этот день не принято печалиться. День студента – это, прежде всего, праздник «молодости, задора и огня». Праздник жизни и надежды. Кроме этого, не исключено, что в скором времени может появиться «национальный украинский праздник» будущих бакалавров и магистров. В этом году активисты «Украинской народной молодежи» провели акцию «Украине - украинский День студента» приуроченную к 15-летию студенческой голодовки, проходившей 2-17 октября 1990 года. Президенту Украины уже поступило предложение - в честь победы «Революции на граните» - праздновать еще и 17 октября. Правда перспективы этого праздника пока под большим вопросом.



Так какой же День студента наиболее «праздничный»? С этого вопроса началась наша беседа с «поющим» ректором Киевского национального университета культуры и искусства Михаилом Поплавским.



«Отмечать» два раза в год один «профессиональный» праздник – не много ли?

У современных учащихся День студента - каждый день. А не только в ноябре и январе. С уверенностью могу сказать, что нынешние юноши и девушки способны праздновать по несколько раз в год. На их самочувствии и учебе это никак не отразится. Молодежи вообще ничего не мешает учиться. К тому же, оба праздника – и 17 ноября, и 25 января - сложились исторически. Не от нас с вами зависит, праздновать их или нет. Они просто есть – и все тут.



Как Вы относитесь к предложению ввести еще и украинский День студента?

А почему бы и нет? Один - международный, второй – исторический, третий - национальный. Что ж тут плохого? Такую идею я поддерживаю.



А лично вам какой праздник ближе, ближе к душе? Старый «Татьянин» или новый ноябрьский?

Не могу сказать, что какому-то отдаю предпочтение. В мои студенческие годы всегда праздновали Татьянин день. И с размахом. Ну, появился теперь и другой. Его тоже будем отмечать. И тоже – от души. В общем, оба нравятся.



Вам, наверное, очень приятно вспоминать свои годы учебы… Кстати, как вы стали студентом? После десятилетки закончил ПТУ в Горловке по специальности «машинист электровоза». До армии целый год работал на шахте в Кировске Донецкой области. Отслужив в армии, вернулся домой. В то время комсомол как раз бросил клич - поднимать культуру села. Заочно окончил училище культуры, какое-то время работал директором сельского Дома культуры, потом районного. Ну, а дальше - поступил на стационар Киевского института культуры.

Говорят, что при поступлении в вуз у вас произошла какая-то история…

Да, я приехал поступать на первый курс, будучи директором ульяновского районного Дома культуры. Это в Кировоградской области. Недобрал один балл. Набрался духу и поехал к замминистра культуры. Там «выбросил козыри»: я член партии, директором пять лет, а 16-17- летние дети поступают по блату. Хотя к культуре они вообще никакого отношения не имеют. Короче, пообещал, что буду жаловаться в ЦК партии. «Замша» позвонила куда надо - и я стал студентом. Как сказал Владимир Ильич Ленин: «Все средства хороши, если они ведут к победе пролетариата».



Насколько сильно разнятся студенты ХХ и студенты ХХI века?

Мы воспитывались в другой системе, на других принципах и взглядах. А нынешнее поколение - поколение креативщиков. Они во многом умнее нас. Говоря «нас», я имею в виду мое - старшее поколение. Мы, пожалуй, были мудрее. А они раскрепощенней, свободнее. Конечно же, это обусловлено, прежде всего, тем, что формирование личности у них проходило в период обретения страной независимости. Между прочим, я заметил, что, помимо прочего, современная молодежь очень-очень творческая, и не заангажированная. Нынешние юноши и девушки твердо знают, чего хотят, и к чему стоит стремиться. Правда, иногда в достижении своей цели они довольно агрессивны.



Это хорошо или плохо?

Жизнь любит настойчивых. Что касается практичности – это стержень студенчества ХХI столетия. Насколько я помню, студенты ушедшего века, в большинстве своем, приходили просто за дипломом. Нынешние приходят за знаниями. Не пропускают занятия, «грызут гранит науки». Появилось абсолютно другое отношение к образованию. И это не может не радовать.



А как вы отметите 17 ноября?

А мы накануне уже отметили. Всю ночь и преподаватели, и их воспитанники веселились в ночном клубе.



На посещаемости это не сказалось? Как вообще у ваших подопечных с дисциплиной?

Мы разрешаем им все. Ну, скажем, практически все. Только курить в стенах вуза нельзя. Пиво у нас продается в кафе. Не считаю, что бутылка пива перед парой - это что-то крамольное. У нас свободное посещение занятий. Сегодня студент хочет - идет на занятие, не хочет - не идет. Вот уже на сессии преподаватели с него спросят по полной программе. А идти на пару или нет - это его лично дело.



А чем их можно заинтересовать, чтобы на занятия шли охотнее?

Тут я не открою ничего нового - должны создать все необходимые условия. Это касается всего, что может происходить в стенах вуза. Сегодня главная фигура любого университета, института - студент. Если мы его будем любить и уважать, то и он ответит тем же.



И напоследок, ваши пожелания всем, кто «грызет гранит науки»?

Прежде всего, хочу пожелать здоровья, оптимизма, веры в завтрашний день. Чтобы у них всегда была цель, к которой бы они стремились. Хочу пожелать им стать профессионалами самого высокого класса. На собственном опыте могу сказать, что сегодня, когда повсеместно действуют рыночные отношения, просто необходимо быть профессионалом. И, на конец, самое главное: желаю всем студентам «шаленого кохання». Между прочим, мы с женой поженились еще, будучи студентами. Оба в одном институте учились.

