Юлия Мищенко, лидер группы «Талита Кум»:

«Для меня квартирный вопрос очень актуальный, поскольку собственного жилья я до сих пор не имею. Больше всего огорчает то, что качество этого жилья абсолютно не отвечает тому уровню цен, которые существуют на сегодняшний день в Киеве».

Оказывается, постоянной рост цен на жилье в Украине серьезно озадачивает не только большинство простых украинских смертных, которым в нынешних ценовых условиях просто нереально раскошелиться не то, что на квартиру в новостройке, но даже на предлагаемые отечественными банками кредитные программы. Точно также остро этот вопрос стоит и перед представителями нашего творческого бомонда. Своими соображениями на «квартирную тему» с «Главредом» поделилась лидер группы «Талита Кум» Юлия Мищенко.



Юля, как вы реагируете на постоянное подорожание цен на жилье в Киеве? Вас лично это затрагивает?



Для меня квартирный вопрос очень актуальный вопрос, поскольку собственного жилья я до сих пор не имею. Больше всего меня огорчает то, что качество этого жилья абсолютно не отвечает тому уровню цен, которые существуют на сегодняшний день в Киеве. Бывая в других странах, я всегда интересуюсь ценами на квартиры и стараюсь разузнать все о кредитных ставках, которые дают банки на покупку жилья в кредит. К сожалению, должна признать, что в нашей стране очень недешево стоит жилье для большинства людей, и совсем неадекватное соотношение «цена-качество».



То есть, вы до сих пор живете в съемной квартире?



Да.



Если не секрет, то в каком районе Киева снимаете квартиру, и насколько сильно это сказывается на вашем бюджете?



О цифрах, я думаю, не совсем корректно будет говорить, а снимаю я квартиру на Подоле.



Вы интересовались возможностью взять кредит в банке?



(Смеется) Я до сих пор продолжаю этим интересоваться, поскольку вопрос для меня еще не решен. К сожалению, до сих пор какой-нибудь прозрачной и адекватной схемы я не вижу в наших банках. И вы знаете, меня очень расстраивают рассказы знакомых о том, что прожив всего три года в Ирландии, они получают кредит под 3% на 30 лет и на 200 тыс. фунтов стерлингов. Одним словом, предложения банковские казалось бы и есть, однако все они, учитывая опыт европейских банков, очень неадекватные, жесткие и не имеют никакого отношения к людям.



Как вы лично считаете: кто стоит за этим постоянным повышением цен в Киеве, кому выгодно доводить ситуацию до абсурда?



(Задумалась) Я думаю, имеет место поток каких-то теневых денег, которые люди вкладывают в недвижимость. Именно за счет этих денег, которые не выражаются в экономических показателях, и происходит это накручивание цен. Потому что даже во всех аналитических статьях, которые посвящены рынку недвижимости, и которые я стараюсь время от времени перечитывать, написано, что 90% рынка – это, фактически, обмен: когда люди продают что-то и тут же покупают новое. То, что покупается просто так – это максимум 10% рынка. При этом цена, как мне кажется, серьезно накручивается. Ведь не секрет, что за последние лет пять в Киеве произошел очень большой приплыв людей с неограниченными финансовыми возможностями, которые просто скупают целые дома и кварталы. Соответственно, есть тенденция, что агентства, которые занимаются недвижимостью, искусственно поднимают цены. Это очень выгодно также строительным компаниям, которые держат уровень цен на заоблачном уровне.



Некоторые ваши коллеги решили эти вопросы, выигрывая первые места на каких-то конкурсах, принимая щедрые подарки в виде квартир от политиков и просто очень богатых поклонников…



Вы знаете, на конкурсах сегодня денег на квартиру не заработаешь. Это разве что работать во время предвыборной кампании и поддерживать определенную политическую силу.



Тем не менее, Руслане после «Евровидения» подарили квартиру, другой вопрос, захотела ли она принять этот подарок. В последнее время появилась тенденция, когда многие люди предпочитают жить в пригороде Киева: причем, как покупают квартиры, так и строят себе отдельное жилье? Как вы считаете, закрепится ли у нас эта традиция, и готовы ли вы лично ее подержать? Или все же намерены отдавать предпочтение исторической части Киева, тому же Подолу?



На Подоле я живу не потому, что это историческая часть Киева – просто мне там удобно и удобно со всех возможных соображений. Кроме того, Подол очень похож на Львов, поэтому там я чувствую себя наиболее комфортно. Но сама идея жить за городом мне очень симпатична. Тем более, если планировать свою какую-то жизнь с перспективой, что рано или поздно у меня появятся дети, то, конечно, для них мне кажется за городом значительно привлекательнее. Будет, по крайней мере, куда выйти и погулять с друзьями, потому что Киев - это ужасный стресс. И я думаю, что в будущем Киев, как и большинство больших европейских столиц, превратится в город офисов, а жить и отдыхать киевляне будут за городом.





И все же: как вы намерены решать свой квартирный вопрос?

Однозначно этот вопрос я решу. Как? Пока не знаю. Но измерять рамками артистов страну все-таки нельзя. Артист имеет возможность, будучи человеком публичным, получить какие-то льготы в банке или когда дают жилье за признание его заслуг. Я недавно читала интервью с Иво Бобулом, где он рассказывал, что только недавно получил квартиру в подарок в Киеве и очень рад этому. В принципе, это правильно, когда государство отмечает артистов квартирами. Но страна не состоит из артистов, и мне значительно более радостно жилось бы в этой стране, если бы я знала, что огромное количество моих друзей и мои родственники могут за счет понятных и прозрачных схем, за счет своего ума и образования заработать себе на достойную жизнь и достойное жилье.

