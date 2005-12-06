Маша Ефросинина, ведущая программы «Линия конфликта» на канале ICTV:

6 декабря 2005, 13:23

«Я просто понимаю, что у меня, как и у многих других, срабатывает одно четкое убеждение: «со мной такого не произойдет». И это плохо. В истории с эпидемией так быть не должно. Мы обязаны быть бдительными».

Последние несколько дней в стране паника. Простые обыватели боятся птичьего гриппа – болезни, от которой еще не нашли лекарства. О хвори пернатых кто-то шушукается по телефону, а кто-то выносит эту тему на телеэкраны. Таким образом, и на «Линии конфликта» Марии Ефросининой оказались те, кто боится птичьего гриппа и те, кто считает, что угрозы, как таковой, не существует. Маша, как обычно слушала, и задавала вопросы. А «Главред» решил поинтересоваться у нее самой, боится ли Мария новой болезни. Тем более, что птичий грипп обнаружили именно на ее родине, в Крыму. Что вы знаете о птичьем гриппе? У меня та же информация, что и у всех. Знаю, что вирус не опасен и погибает при температуре от 70 до 100 градусов. Знаю, что от него бедные птички мрут. Способен мутировать настолько, что может передаваться от человека к человеку. И, как говорили эксперты, которые были у нас на программе, грипп уже в одном шаге от мутации. Это может произойти в любое время. И я в этом вижу опасность. Что бы там ни говорили, об испанке и чуме, унесших очень много человеческих жизней, птичий грипп – тоже большая угроза. Даже если умрет тридцать человек. Почему они должны умереть именно от птичьего гриппа? С ним надо бороться всеми силами. Как можно предотвратить птичий грипп? Я не знаю. Вот сейчас повально убивают всех птиц… Наверное, как-то активнее должны работать ветеринары. Они должны найти панацею от болезни. Понятное дело, есть все основания верить, что этот вирус умрет. Но мне все равно кажется, что людям надо как-то ограничить потребление птицы. В нашей семье так точно ограничится. Вы не будете готовить курицу? Мы ее и так практически не готовим. Это не самый любимый продукт в нашей семье. В рационе ребенка, конечно, были и курятина, и перепелиные яйца… Как вы относитесь к тому, что у нас птиц сжигают заживо? Я не слышала, чтобы уничтожение животных и птиц кем-то приветствовалось. Всегда найдутся организации, которые будут это осуждать. Мы в своей программе делали небольшой анализ всего того, что происходило еще до событий в Крыму, в Румынии, где выжигали все села… Это страшно. Но если положить на весы количество человеческих смертей от этого гриппа, и количество убитых птиц… И, если это единственный способ оградить нас от заразы, я, конечно, не мировое сообщество, но мне дороже человеческие жизни. Как вы думаете, введение чрезвычайного положения оградит Украину от гриппа? Чрезвычайное положение… Какое? Посадить всех в инкубатор?.. Нет. Которое вводят в Крыму… Мой дорогой Крым… Моя родина… У меня болит сердце из-за всего этого! Понимаете, если мы об этом гриппе говорим уже полгода, с ужасом наблюдаем за европейскими и азиатскими трагедиями и катастрофами, но у нас это все-таки появилось, значит, что-то неправильно делается. Или не делается вообще. В этой истории я - обычный обыватель и могу только ждать и беспокоиться о своих близких. А введение чрезвычайного положения, думаю, не поможет. А если бы вам сейчас пришлось поехать в Крым, вы бы поехали? Вы провоцируете меня?.. Конечно, я бы поехала! Я просто понимаю, что у меня, как и у многих других, наверняка, срабатывает одно четкое убеждение: «со мной такого не произойдет». И это плохо. В истории с эпидемией так быть не должно. Мы обязаны быть бдительными. Но в Крыму же, насколько мне известно, еще человеческих смертей и болезней не было? Мария, а вы лично не боитесь птичьего гриппа? Я боюсь. Я могу не бояться болезни, зная, что от нее есть какое-то средство. Но пока эксперты и специалисты нам сказали, что лекарств нет. Есть только возможность выжить или умереть. Радует, что возможность выжить существует. И процент велик. В любом случае, я опасаюсь этого гриппа. Я вообще очень боязно отношусь к разного рода болезням. Тем более, к тем, которые еще неведомы медицине.
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