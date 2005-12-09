Олег Скрипка, лидер группы "ВВ":

«К сожалению, на сегодняшний день самый эффективный способ защитить свои права – это идти в политику, иметь свою руку и там, и сям, иметь возможность использовать право звонка».

Год назад на Майдане все были едины – народ, политики и музыканты. Сегодня все разделились: народ отдельно, политики отдельно от политиков, а музыканты – одни подались в списки партий, другие уверены еще в том, что смогут построить общество без политики. Лидер группы «ВВ» Олег Скрипка, похоже, решил пока ограничиться общественной деятельностью, выступив сегодня вместе с правозащитниками на защиту прав человека.





Олег, нарушались ли лично ваши права как человека и гражданина в Украине? И если да, то удалось ли вам их отстоять?

Да, нарушались. В основном это касалось защиты авторских прав, что типично для артиста, ведь пиратские диски – это, увы, наша реальность. Хотя если раньше продавалось в основном около 80% пиратской продукции «ВВ», то сейчас этот показатель приблизительно в 50%.



Вы обращались в суд по этому поводу, отстаивали свои права в каких-то иных инстанциях?

В этом случае мой коллектив ничего не может сделать. Мы направляли заявления в соответствующие органы, которые должны следить за действиями таких «пиратов», но воз и ныне там. И мы здесь просто бессильны.



Правда, был еще случай, когда торговая марка пива «Рогань» использовала нашу песню «Весна» для рекламы своей продукции. И тогда мы с помощью государственной структуры - Агентства по защите авторских прав подали в суд. Я даже точно не знаю, чем все закончилось, думаю, пиво договорилось с агентством и на этом всем заглохло. А вообще мы судимся часто и постоянно. Я знаю, что это очень длительный процесс и абсолютно неэффективный, который ни к чему не приводит. Судебный механизм – единственный, с помощью которого человек может защитить себя. Но он сегодня неэффективный, и попросту не работает.



То есть, искать правду в украинских судах, тем более защищать свое достоинство напрасное дело?

Да, и дело не только в защите авторских прав, я, например, столкнулся и с мошенничеством с недвижимостью, и сегодня это просто безнадежное дело. Я вижу, что у нас страна – это клондайк для мошенников. Можно обманывать, подписывая любые контракты, и оставаться при этом безнаказанным. А можно начинать судебные процессы, только вот они затягиваются настолько, насколько это возможно, и в результате ни к чему не приводят.



Как вы считаете, творческим людям, известным в стране, более эффективно бороться за те же права человека в качестве общественного деятеля или все-таки надо идти в политику?

К сожалению, на сегодняшний день самый эффективный способ защитить свои права – это идти в политику, иметь свою руку и там, и сям, иметь возможность использовать право звонка. И это единственный путь, как защитить себя в нашем государстве, который в то же время человека, пришедшего в политику, заставляет работать только на себя.



Сегодня уже известен дополнительный список блока «Наша Украина», состоящий из певцов, спортсменов, писателей, как вы к этому относитесь? Намерены ли вы идти в политику?

Я считаю, что человек, чем бы он ни занимался, должен это делать профессионально. Только так можно что-то сделать. А когда уважаемые люди - спортсмены и артисты - являются профессионалами в своей отрасли, не факт, что они будут профессиональны в политике. Мне кажется, это абсурд.



Когда надо было исполнить свой гражданский долг, выйти на баррикады, это сделала часть артистов. Но сейчас, мне кажется, что это просто какой-то политический бизнес.



То, что мы можем сделать совместными усилиями, – это создать гражданское общество, которое бы контролировало правительство. Опыт других стран, да и нашей тоже, показал, что ты можешь выбрать самого порядочного человека в правительство, но если нет контроля со стороны общества, этот человек может просто испортиться.



Вы долгое время прожили за границей, сейчас живете в Украине. Где больше всего нарушаются права украинцев – за границей или у себя на родине?

Если украинцы стали гражданами других стран или легализировали там свою работу, то институции европейских демократических стран стают на их защиту. Но часто наши граждане просто не имеют опыта, как защищаться, о том, что надо идти в полицию и прочее.



Другая проблема, если украинцы там пребывает нелегально. Сейчас я не знаю, как обстоят дела, но когда мы были за границей, тогда обращаться в наши посольства не было никакого смысла. Там существовала такая практика, как скачивать с украинцев деньги на какие-то бумаги, а реальной помощи никакой не было. Это я точно знаю.



Вы говорили о том, что рок-музыка - это музыка протеста, в том числе и в защиту прав людей. Вы планируете организовать концерты, где бы украинские рок-музыканты объединились вокруг такой благородной идеи, как это делают на Западе?

Я никогда не говорил, что рок-музыка – это музыка протеста. Это клише, которое уже не соответствует действительности. Рок-музыка - это музыка правды, чистого и искреннего сердца. А так как в обществе многое совершается неискренне, рок-музыка выступает против неискренности. И с тем, что рок-музыка – это музыка протеста, я не согласен.



Мы все пережили революцию, которая сильно была поддержана рок-исполнителями. И первые свои шаги революция сделала в том числе благодаря рок-музыкантам, потом к ним присоединились другие представители творческих кругов.



На сегодняшний день, когда наше общество пребывает в такой фазе, и даже среди музыкантов нет никого, кто бы, как группа U2 выступила в защиту цветного населения, очень сложно поднять на такое движение. Общество проникнуто какими-то буржуазными идеями, и очень быстро среда музыкантов разбивается на какие-то кланы, какие-то группы по эгоистичным интересам. Мне кажется, у нас сложно объединить людей в мирное время вокруг хорошей идеи.



Сегодня интенсивно раскручивается тема разочарования народа после Оранжевой революции. Вы не жалеете, что были на Майдане в то время?

Те, кто разочаровался, делятся на две категории. Это либо наивные люди, которые хотели получит рай на земле. Либо не очень разумные люди, которые просто-напросто стали жертвами информационной войны, в которой мы сейчас живем. Этих людей надо просто повезти на экскурсию в другие страны. В Россию, где-то в Магадан, и в Белоруссию, чтобы они сориентировались и поняли, где они хотят жить на самом деле.

