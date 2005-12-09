Олег Скрипка, лидер группы "ВВ":

9 декабря 2005, 13:25

«К сожалению, на сегодняшний день самый эффективный способ защитить свои права – это идти в политику, иметь свою руку и там, и сям, иметь возможность использовать право звонка».

Год назад на Майдане все были едины – народ, политики и музыканты. Сегодня все разделились: народ отдельно, политики отдельно от политиков, а музыканты – одни подались в списки партий, другие уверены еще в том, что смогут построить общество без политики. Лидер группы «ВВ» Олег Скрипка, похоже, решил пока ограничиться общественной деятельностью, выступив сегодня вместе с правозащитниками на защиту прав человека.

Олег, нарушались ли лично ваши права как человека и гражданина в Украине? И если да, то удалось ли вам их отстоять?
Да, нарушались. В основном это касалось защиты авторских прав, что типично для артиста, ведь пиратские диски – это, увы, наша реальность. Хотя если раньше продавалось в основном около 80% пиратской продукции «ВВ», то сейчас этот показатель приблизительно в 50%.

Вы обращались в суд по этому поводу, отстаивали свои права в каких-то иных инстанциях?
В этом случае мой коллектив ничего не может сделать. Мы направляли заявления в соответствующие органы, которые должны следить за действиями таких «пиратов», но воз и ныне там. И мы здесь просто бессильны.

Правда, был еще случай, когда торговая марка пива «Рогань» использовала нашу песню «Весна» для рекламы своей продукции. И тогда мы с помощью государственной структуры - Агентства по защите авторских прав подали в суд. Я даже точно не знаю, чем все закончилось, думаю, пиво договорилось с агентством и на этом всем заглохло. А вообще мы судимся часто и постоянно. Я знаю, что это очень длительный процесс и абсолютно неэффективный, который ни к чему не приводит. Судебный механизм – единственный, с помощью которого человек может защитить себя. Но он сегодня неэффективный, и попросту не работает.

То есть, искать правду в украинских судах, тем более защищать свое достоинство напрасное дело?
Да, и дело не только в защите авторских прав, я, например, столкнулся и с мошенничеством с недвижимостью, и сегодня это просто безнадежное дело. Я вижу, что у нас страна – это клондайк для мошенников. Можно обманывать, подписывая любые контракты, и оставаться при этом безнаказанным. А можно начинать судебные процессы, только вот они затягиваются настолько, насколько это возможно, и в результате ни к чему не приводят.

Как вы считаете, творческим людям, известным в стране, более эффективно бороться за те же права человека в качестве общественного деятеля или все-таки надо идти в политику?
К сожалению, на сегодняшний день самый эффективный способ защитить свои права – это идти в политику, иметь свою руку и там, и сям, иметь возможность использовать право звонка. И это единственный путь, как защитить себя в нашем государстве, который в то же время человека, пришедшего в политику, заставляет работать только на себя.

Сегодня уже известен дополнительный список блока «Наша Украина», состоящий из певцов, спортсменов, писателей, как вы к этому относитесь? Намерены ли вы идти в политику?
Я считаю, что человек, чем бы он ни занимался, должен это делать профессионально. Только так можно что-то сделать. А когда уважаемые люди - спортсмены и артисты - являются профессионалами в своей отрасли, не факт, что они будут профессиональны в политике. Мне кажется, это абсурд.

Когда надо было исполнить свой гражданский долг, выйти на баррикады, это сделала часть артистов. Но сейчас, мне кажется, что это просто какой-то политический бизнес.

То, что мы можем сделать совместными усилиями, – это создать гражданское общество, которое бы контролировало правительство. Опыт других стран, да и нашей тоже, показал, что ты можешь выбрать самого порядочного человека в правительство, но если нет контроля со стороны общества, этот человек может просто испортиться.

Вы долгое время прожили за границей, сейчас живете в Украине. Где больше всего нарушаются права украинцев – за границей или у себя на родине?
Если украинцы стали гражданами других стран или легализировали там свою работу, то институции европейских демократических стран стают на их защиту. Но часто наши граждане просто не имеют опыта, как защищаться, о том, что надо идти в полицию и прочее.

Другая проблема, если украинцы там пребывает нелегально. Сейчас я не знаю, как обстоят дела, но когда мы были за границей, тогда обращаться в наши посольства не было никакого смысла. Там существовала такая практика, как скачивать с украинцев деньги на какие-то бумаги, а реальной помощи никакой не было. Это я точно знаю.

Вы говорили о том, что рок-музыка - это музыка протеста, в том числе и в защиту прав людей. Вы планируете организовать концерты, где бы украинские рок-музыканты объединились вокруг такой благородной идеи, как это делают на Западе?
Я никогда не говорил, что рок-музыка – это музыка протеста. Это клише, которое уже не соответствует действительности. Рок-музыка - это музыка правды, чистого и искреннего сердца. А так как в обществе многое совершается неискренне, рок-музыка выступает против неискренности. И с тем, что рок-музыка – это музыка протеста, я не согласен.

Мы все пережили революцию, которая сильно была поддержана рок-исполнителями. И первые свои шаги революция сделала в том числе благодаря рок-музыкантам, потом к ним присоединились другие представители творческих кругов.

На сегодняшний день, когда наше общество пребывает в такой фазе, и даже среди музыкантов нет никого, кто бы, как группа U2 выступила в защиту цветного населения, очень сложно поднять на такое движение. Общество проникнуто какими-то буржуазными идеями, и очень быстро среда музыкантов разбивается на какие-то кланы, какие-то группы по эгоистичным интересам. Мне кажется, у нас сложно объединить людей в мирное время вокруг хорошей идеи.

Сегодня интенсивно раскручивается тема разочарования народа после Оранжевой революции. Вы не жалеете, что были на Майдане в то время?
Те, кто разочаровался, делятся на две категории. Это либо наивные люди, которые хотели получит рай на земле. Либо не очень разумные люди, которые просто-напросто стали жертвами информационной войны, в которой мы сейчас живем. Этих людей надо просто повезти на экскурсию в другие страны. В Россию, где-то в Магадан, и в Белоруссию, чтобы они сориентировались и поняли, где они хотят жить на самом деле.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну". Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять