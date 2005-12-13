Николай Трубач запел на родном языке

На пресс-конференцию, созванную в честь презентации, Николай пришел в рваных джинсах и оранжевом (!) свитере. Виктор тоже был одет просто – рубашка и джинсы. А вот Анжелика всех поразила: белая обтягивающая блузка с глубоким декольте и джинсы с блестками выгодно подчеркивали точеную фигурку. В завершение образа – джинсовая шляпка со стразами и розовый шарфик. Как все начиналось? Однажды Трубач приехал в Киев на запись проекта «Украинские хиты ХХ столетия». Во время работы ему стало так плохо, что пришлось вызывать неотложку. Врачи приехали, сделали укол и привели Николая в чувство. Видимо, вместе с уколом, как шутят сами артисты, его заразили «украинской бациллой». Он поехал в Москву, а уже через неделю снова был в Киеве. За обедом в ресторане Николай спел готовую песню, от которой Павлик и Рудницкая просто «офонарели». «Когда Коля сказал, что он написал песню на украинском языке, никто ему не поверил, -- рассказывает Виктор Павлик. -- Я даже моргнул Анжелике, мол, прикалывается. Но после того, как он ее спел, прямо тут же, в ресторане, наигрывая пальцами по столику, мы поняли, что это - хит». «Она настолько нам понравилась, что каждый хотел забрать ее себе, - подхватывает Анжелика. – Но Коля нас помирил, предложив спеть втроем. А почему бы и нет, подумали мы. И - вот результат». Через месяц видеоклип был готов. Снимали в киевской крепости-музее «Косой капонир». Было жутко холодно, поэтому режиссеру Владимиру Якименко не нужно было заставлять героев делать печальные лица. Трое одиноких людей ищут в этом мире друг друга, ищут любовь, но… Песня настолько грустная, что Виктор Павлик, впервые посмотрев видео вместе с нами, расплакался. «Это первая моя песня на украинском языке, - делится впечатлениями Николай Трубач. – Хотя украинский – мой родной язык, поскольку я родился и вырос в Николаеве. Мои родственники живут там и сегодня. На самом деле, я давно был к этому готов, но видимо время пришло именно сейчас. Сегодня все звезды на небе сложились для нас удачно, и, надеюсь, будут нам помогать». «Я вообще страдаю коллективизмом, как вы могли заметить. У меня были дуэты с Игорем Сарухановым, Александром Маршалом, Борей Моисеевым…» «Да-да, Борю помним», – съехидничал Павлик. «Боря сейчас с Гурченко, если ты не знаешь», – отпарировал Трубач. Анжелика заметила, что Николай для Украины – настоящая находка, так как мужчин-певцов нам катастрофически не хватает. Польщенный Трубач заверил, что безумно счастлив, что с хорошими людьми удалось сделать хорошую работу. По его словам, режиссер идеально передал смысл песни «Знайди мене». А Анжелика Рудницкая придумала идею клипа: «Мы специально не использовали много декораций и спецэффектов, потому что хотели подчеркнуть главное – чувственность». «Кто бы ни слышал эту песню, говорят, что всем нравится, а после прослушивания пару раз - из головы просто не выходит», – сказал на прощание Виктор Павлик. Действительно, по дороге в редакцию, я поймала себя на том, что напеваю «Знайди мене»…