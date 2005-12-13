Певец EL Кравчук

«Для меня нет такой проблемы как Украина-Россия. Чувствую себя достаточно уверенно как в России, так и в Европе. Если говорить о культуре, искусстве, то, на мой взгляд, Россия в этом смысле сейчас более консервативная страна, нежели Украина…»

В последнее время страсти вокруг цен на российский газ накалились до предела, и из-за этого многие забыли о том, что вообще-то украино – российские отношения не всегда были столь холодны. По мнению известного певца L-Кравчука, никакие цены не испортят культурные взаимоотношения двух соседних народов. Сейчас в СМИ живо обсуждают то, что будет с ценами на газ, внимательно следят за украино - российскими переговорами. Насколько вас, человека творческого, интересуют такие проблемы? Конечно же, меня интересуют и такие проблемы. В первую очередь такой аспект, как этот отразится на простых гражданах, на людях, которые по тем или иным причинам не могут зарабатывать достаточное количество денег. И вот такие моменты как цены на газ, бензин бьют по ним гораздо сильнее, чем по людям с более высоким достатком. А так как в Украине самые широкие массы населения не могут себе позволить в принципе элементарного, я уже не говорю о европейском образе жизни, то эти проблемы касаются напрямую и нас, артистов. Все таки хочется, чтобы люди больше думали о духовном. Слушали музыку, ходили в театр. А что вы думаете о взаимоотношениях между Россией и Украиной? В Москве уже довольно долго живет мой старший брат. Поэтому для меня нет такой проблемы как Украина-Россия. Я достаточно часто езжу как в Россию, так и в Европу - например, у меня есть друзья в Англии. При этом чувствую себя достаточно уверенно как в России, так и в Европе. Как живется вашим родственникам в Москве, нет какого-либо дискомфорта в части того, что, мол, приехали туда из Украины…? Живут нормально. А таких моментов, о которых вы говорите – нет, такого ничего подобного не случалось, хотя у моего брата 100%-ная украинская фамилия. Москва – это огромный мегаполис, в котором ценят хороших специалистов, а мой брат очень хороший программист. Вы могли бы оценить влияние современной русской культуры на нашу, украинскую? Если говорить о культуре, искусстве, то, на мой взгляд, Россия в этом смысле сейчас более консервативная страна, нежели Украина. У нас, в Киеве, проводятся театральные эксперименты, стараются находить какие-то нестандартные подходы. Какие, например? Например, я буду участвовать в большом арт - шоу на день Святого Николая. Если бы подобный концерт проводился в России, в Москве, то это было бы такое помпезное действо официального характера. На мой взгляд, российская культура всегда была более консервативной, чем украинская. При этом в России очень много прогрессивных, творческих личностей. А как в России воспринимают украинскую культуру, язык? Достаточно хорошо. Мы (театр Жолдака) играли в России «Гамлета» на украинском языке без перевода. В зале было огромное количество зрителей, которые абсолютно нормально воспринимали и язык, и эстетику. Возвращаясь к вопросу о влиянии русской культуры …? Конечно же, это есть, в первую очередь это касается массовой культуры. Как украинскому артисту мне бы хотелось больше украинской музыки, например, на радиостанциях. Раньше часто украинские актеры, режиссеры уезжали в Москву. Вспомним того же Романа Виктюка… Сейчас что-то изменилось? В наше время необязательно уезжать, если твоим творчеством заинтересовались в России. Например, я не жалуюсь на отсутствие интереса к моему творчеству, поэтому мне приходится ездить в Россию на концерты, на телевизионные съемки. Вот совсем недавно я был в Петербурге, где записывался на студии звукозаписи и работал с известным питерским продюсером. Вы записывались в питерской студии, потому что в Украине нет студий такого уровня? Нет, в Украине, в Киеве достаточно хороших студий. В Питере я записывался, потому что меня интересовал конкретный продюссер, конкретные песни. Вообще-то я пишусь на киностудии им. Довженко, где есть студия звукозаписи «Братів Гадюкіних». Это очень хорошая студия, где часто пишутся московские артисты. Вы сказали, что в Украине стало свободней работать. С чем это связано? Я думаю, что это связано с событиями годичной давности, благодаря чему мы сейчас располагаем свободой слова. Я все-таки верю в то, что она есть. Без свободы никуда, потому что она дает возможность динамично развиваться, как духовно, так и экономически.