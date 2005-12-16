Николай Трубач: «Если два человека поют вместе, это не значит, что они вместе спят…»

О, я его запомнил на всю жизнь. Я был тогда, наверное, в классе втором, и должен был выступать с оркестром во дворце «Украина». Как назло, перед самым выходом на сцену, я захотел в туалет. Пошел, а назад прийти не смог – заблудился. Так и прошел мой дебют в коридорах дворца в поисках выхода, пока оркестр на сцене не отыграл наш номер. Тогда это был позор, я думал, на всю жизнь. Влетело и от учителя, и от родителей.Они до сих пор ходят. А отношусь, как к данности, что же делать, я ж не заткну каждому рот. Если нет другого выхода, приходится шутить на эту тему. Грамотные люди поймут, что это шоу-бизнес. Если два человека поют вместе, это не значит, что они вместе спят. За границей, например, это не является даже предметом для разговора. Хотя, по задумке моих бывших продюсеров, проект как раз и был рассчитан на скандал.Сейчас я делаю большую программу с президентским оркестром Беларуси, которую обязательно планирую привезти в Киев, во дворец «Украина». Это будет знаковое для меня событие, и, думаю, к тому времени появится еще одна песня на украинском языке. А может, и не одна.А на что рассчитан украиноязычный проект с Виктором Павликом и Анжеликой Рудницкой? @@@На самом деле, в России украинский язык очень любят еще с советских времен. Там крутят украинские песни на радио, телевидении, но это, в основном, рок-группы. Одно время, года два назад, была вообще повальная мода на все украинское: «Премьер-министр», Лолита пели на украинском языке. Просто до сегодняшнего момента у меня в репертуаре не было песен на украинском языке. Бывало, правда, когда я приезжал в город Сургут, где добывают такой злободневный для наших стран сейчас продукт как газ (добытчики – на 90% выходцы из Украины), то пел «Рідна мати моя», «Чорнобривці». Но оригинальная песня у меня впервые. Я иду как бы против течения: украинские исполнители начинают петь по-русски, а я, наоборот, запел на своем родном языке. Я считаю, что песня «Знайди мене» станет в один ряд с теми песнями, которые я записал с другими артистами. Украина для меня – практически дом, поэтому моя жизнь здесь не ограничивается только творческими вопросами. Я встречаюсь с родственниками, друзьями. Правда, мои домочадцы с нежеланием меня сюда отпускают.Они называют треугольник Одесса-Николаев-Киев – бермудским. Если сюда попадаешь, то это уже надолго.В Киеве есть очень много интересного, как и в Украине в целом. Я не буду принципиально называть рестораны, так как эта тема для меня… страшная. Они все такие «вкусные»…Да-а. Как видно… Есть Крым, есть мой родной Николаев, где очень много красивых мест, есть яхты, море, Карпаты – все, что угодно. Украине в этом плане очень повезло, она очень удачно стоит, на бережочке моря, все у нее есть.@@@Бывают моменты, что я здесь работаю даже больше, чем в России. Я не разделяю свою работу по географическому принципу. Слава Богу, пока сильных замков на границе нет. Да и украинские телеканалы у меня дома показывают. Меня приглашают и в западную Украину. То, что я так легко написал песню – открытие для самого себя. Оказывается, я еще не все забыл! С родителями разговариваю на украинском языке, закончил украинскую школу. Просто в Москве нет ежедневной практики. Нет, ну бывает, конечно, что мы на девятое мая заведем нашу народную, где-нибудь за столом, открыв окна, чтобы все слышали.Нельзя сказать, что у меня есть четкое разграничение работы и отдыха. Я пытаюсь совмещать приятное, как говорится, с полезным. Вот, например, будучи на гастролях в Крыму, стараюсь найти пару деньков для отдыха. Недавно брал свою семью на гастроли на Байкал. После ряда концертов в разных городах Сибири, мы остались еще на три дня, сняли яхточку, чудно отдохнули. Я пытаюсь такие моменты использовать, потому что не умею отдыхать больше трех дней. На четвертый день мне начинает казаться, что жизнь проходит мимо меня.А я другого отдыха не представляю. Я уже человек взрослый, а их и так мало вижу. И вот сейчас, я не видел семью две недели, завтрашнюю встречу жду с нетерпением.Да. Как раз это случилось на Байкале. Мои друзья, которые одолжили нам яхту, после катания по обалденно красивому озеру, завели нас в баню. Представьте, в тайге, на берегу Байкала стоит баня. Мы так хорошо посидели там, что я ошпарил ногу. Я выскочил на пирс и сунул ногу в ледяную воду озера. Сижу, ловлю кайф на вечерней зорьке. И тут из лесу вышел… полуторагодовалый медведь. Подошел ко мне, обнюхал и ушел. Можете представить мои чувства в тот момент: вся жизнь пронеслась перед глазами. Это все произошло на глазах охранника, который тоже не знал, что ему делать, то ли камнем в мишку бросать, то ли с голыми руками самому на него бросаться. А я просто тупо сидел, ждал, когда он нанюхается. Это была немая сцена. После того, мы, конечно, долго смеялись…Игорь Саруханов – близкий мой друг, Саша Маршал, Леша Глызин, Владимир Петрович Пресняков. То есть, старшее поколение, с которым есть о чем поговорить. Я считаю себя представителем среднего поколения, ведь мне уже почти сорок лет. Мы общаемся семьями, отдыхаем вместе, дети наши дружат.У меня две девочки – 7 и 13 лет.Бывает, запевают, особенно младшая. Она занимается по классу фортепиано. А старшая больше увлекается спортом, наукой.Семья. Они же должны знать, что папа делал всю ночь: бубнил что-то там, пыхтел. Поэтому когда дети приходят на следующий день со школы, а папа только просыпается, они сразу говорят: ну, давай, показывай, что ты там насочинял.Да нет, что вы! Они сами уже в такие игры не играют. Они играют в компьютер, я себе не мог даже представить, что наши дети такими вырастут. Разбираются в технике лучше, чем я! Если мне надо включить какую-то «нарезалку» в компьютере, я прошу старшую: «Вик, иди, включи мне, я не знаю, как эта беда включается». Или, если в телефоне мне надо что-то сделать, прошу младшую дочь - она пользуется телефоном гораздо больше, чем я. Какие могут быть «дочки-матери»? Все на уровне практически взрослого общения.Ой, у нас праздников знаете сколько? Дом не закрывается никогда. Мы такая хлебосольная украинская семья, которая пустила корни в центре Москвы. У нас постоянно останавливаются земляки, родственники. Праздников много, поскольку нас самих четверо – соответственно четыре дня рождения. У нас получается так. Младшая дочь родилась 7 апреля, а я – 11, то есть мы – Овны. Игорь Саруханов – 6 апреля, а у Саши Бригинца (мужа и продюсера Анжелики Рудницкой – ред.) – 14 апреля. Поэтому приходится в ущерб здоровью, начинать 6 апреля, а заканчивать где-то под майские праздники. Проходят праздники всегда весело, в несколько этапов. Вот, например, праздновали в октябре день рождения старшей дочери. В это время мы были в Израиле на гастролях - отпраздновали там, она – в Москве, мы ей все организовали. Мы ехали из Израиля – отмечали. Приехали – отметили дома вместе с ней, потом она повела подружек в детский клуб. Потом приехали другие родственники, опять отметили… И так – две недели.На Новый год мы работаем. Для нас праздник начинается где-то 4 января. Мы около 22.00 провожаем старый год дома с детьми, а потом уезжаем. Дети остаются дома, делают, что хотят. Утром возвращаемся, тихонечко раскладываем подарки под елочку.Да, в двух километрах от Кремля. Мы купили 4-комнатную квартиру у Саруханова. Может, поэтому там и пишется так хорошо. («Лучше бы ты купил Кремль», – обронил на сей счет подошедший Бригинец). @@@На Новый год – да, обязательно, поскольку мы считаем, что проводить его нужно вместе, несмотря на работу.Раньше была радио-диджеем, еще когда мы жили в Николаеве. А сейчас на ней дом, дети, я – третий ребенок. Плюс она занимается еще какими-то моими делами, договора оформляет, так как я от этого человек далекий.Как с вами. Пригласила меня побеседовать. Вот и беседуем уже 12 лет.Все вопросы - к жене. Я-то не против и всегда готов, но последнее слово – за ней.Я всем желаю счастья, отдельно взятой семье, отдельно взятой душе. По себе знаю, если вокруг тебя счастливые люди, то всем живется лучше: и вам, и вашим соседям.