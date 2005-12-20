Ян Табачник, музыкант

20 декабря 2005, 13:46

«Стать депутатом я мог не единожды, и еще лет 10-12 назад. Но не хотел этого делать, меня это не интересовало, пока я не подвергся политическим репрессиям. В полном смысле этого слова. Это меня буквально впихнуло ногами в политику».

Писатели (Иван Малкович), журналисты (Ольга Герасимьюк, Андрей Шевченко), спортсмены (Виталий Кличко, Александр Волков), артисты (София Ротару, Руслана Лыжичко) один за другим ринули возглавлять и пополнять партийные списки. О творческо-политической чете Табачник-Недельская – разговор особый. Муж – 20-й в списке Партии Регионов, жена занимает 117-ю строчку в СДПУ(о).
Ян Петрович, с вами жена советовалась, идя в политику?

А мы всегда советуемся в семье. И я прежде, чем сделать этот поступок – пойти в депутаты, тоже советовался с Таней.

У нее есть какие-то планы в политике?

У нас - трое детей и она будет заниматься только ими. Так она сказала. Татьяна не идет в Верховную Раду. Она просто член партии.

Вы в семье спорите о политике?

Еще чего не хватало! На сей счет я спорил с тещей и тестем год назад. В моем доме революция подавлена в корне.

Что людей искусства манит в политику?

Я не могу говорить обо всех людях искусства. София Ротару – это человек искусства, ее знают все. Это, скорее всего, брэнд, а не политическая акция. Что касается меня лично, то стать депутатом я мог не единожды, и еще лет 10-12 назад. Но не хотел этого делать, меня это не интересовало, пока я не подвергся политическим репрессиям. В полном смысле этого слова. Это меня буквально впихнуло ногами в политику.

Я никого, в общем-то, не боготворю, поверьте мне. Не говорю, что этот плохой, а этот -хороший. Я считаю, что любая власть имеет плохие и хорошие стороны. И нельзя все отрицать и все восхвалять. Во-первых, заниматься политикой у меня есть моральное право. Как общественный деятель за последние десять лет я могу сказать, что сделал немало в этой стране. Я - человек, имеющий опыт, жизненную закалку в войне с этими негодяями, которые портили жизнь и при коммунистах, и при демократах.

Кого вы имеете в виду?

Томенко и тех, кто с ним. Я не думаю, что он одинок.

Куда вас звали в первый раз?

Я дружил и продолжаю дружить со всеми партиями. У меня много друзей, среди которых немало политиков. Я поддерживал партию «Жінки за майбутнє». А сегодня пошел ради принципа. Я - человек, имеющий большие связи в мире. И могу быть полезен стране. Потому что тот вред, который принесли сегодня нашей стране, боюсь, мы будем долгие годы расхлебывать. И материально, и морально.

Что вас заставило стать двадцатым номером в Партии Регионов?

Начнем с того, что я - последовательный человек. Если на прошлых выборах поддерживал Януковича, то и остался верен своим идеям. Вы мне объясните, почему я должен поддерживать тех, кто раздул национальную вражду? Почему я должен поддерживать тех, кто издевается над людьми? Если Партия Регионов начнет делать то, что делает «Наша Украина», я уйду из этой партии.

Ян Петрович, кстати, вас звали в блок Ющенко?

Меня никто никогда туда не звал. Но, если бы позвали, я бы туда не пошел. Я с националистами никогда не был и не буду. Я человек другого склада.

А с «Жінками за майбутнє» вам уже не по дороге?

Я с ними в прекрасных отношениях. Прихожу к ним в гости. Я их очень люблю, и они меня любят. Просто я пошел в более мужественную партию. Туда, где умеют отстаивать свое мнение, где настоящие мужики.

Партийность не снижает рейтинг артиста?

Все зависит от поступков, а не от партийности. Например, моя цель в Верховной Раде – защита прав человека. Бороться с дискриминацией, через которую я прошел. Наш министр – это министр шоу-бизнеса, а не культуры. А нам нужен был бы министр культуры.

А вы не хотели бы стать министром культуры?

Никогда в жизни! Вы что?! Я вообще человек, который ненавидит власть. Я не нуждаюсь в этом. Даже если бы мне платили миллион в день. Зачем оно мне? Кому и что доказывать? Ротару нужен министр культуры? Ступке нужен министр культуры? Табачнику нужен министр культуры? Да я плевать на него хотел. Кто он для меня такой? Нам не надо, мы сами себе министры культуры.

Революционные события и ваша поддержка «не того» кандидата не повлияли на ваших гостей в шоу «Честь имею пригласить»?

На моих гостей это не повлияло. Выдающиеся политики, спортсмены, военные, артисты – все пришли. Самые выдающиеся люди страны сидели там.

А внутри страны принадлежность к тем или иным партийным спискам не сказалась на отношениях известных людей?

Это повлияло с самого начала. Те, кто ни к кому не примкнул, начали натравливать друг на друга артистов.

Самые порядочные люди были обвинены ни за что и ни про что. О некоторых я вообще не хочу говорить, они вылизывали задницу одному президенту, потом - второму, будут вылизывать и третьему.

А чей выбор из артистов вам непонятен?

В отличие от них, я уверен - каждый человек имеет право на выбор. С кем он хочет быть и где - решать должен сам. Другое дело, когда он начинает бегать, как проститутка, выискивая себе какое-то оправдание...

Почему Таисия Повалий не оказалась в списке Партии Регионов? Она, ведь, год назад выступала в поддержку Януковича?

Наверное, Таисии это просто не надо.

Ваша фамилия в списке – рейтинг партии или вы намерены серьезно заняться политикой?

Это не рейтинг партии, это - мой рейтинг. Я себя показываю последовательным человеком. Я иду серьезно заниматься политикой, чтобы защищать права человека, не дать унизить свою страну.
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