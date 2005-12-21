Тина Кароль: «О принце на белом коне я не мечтаю…»

Новый год планирует встретить на сцене. При этом она уверена: популярность не свалилась на нее неожиданно. В жизни не бывает случайностей, все случайности хорошо подготовлены. Приближаются новогодние праздники. Подарки уже приготовила? Пока еще нет. Но подарок каждому будет по характеру. Что-то такое, обязательно вызывающее улыбку. Мне, например, можно было бы подарить красные ленты, которые мы использовали в последнем клипе, или ножницы… Уже решила, где встретишь Новый год? На сцене. И я этому очень рада, потому что именно так, я хотела бы, чтобы начался новый год. Значит, праздниками еще не живешь? Как сказать… Недавно мы закончили работу над новым клипом и вернулись из Косово. @@@ Снова к миротворцам ездила? Да, точно так же, как и когда-то в Ирак. Хотя в Косово обстановка более спокойная, не стреляют… Мы словно попали в родную Гуцульщину. Их речь похожа на венгерский язык. И люди в Косово такие, как у нас. Только вокруг пока все разрушено – дома, поселки. Нет ни налоговой инспекции, ни правительства. Всем заправляет НАТО: захотели поставить асфальтный завод – пожалуйста. А так нет ничего, кроме красивых гор. Все пусто. И как живется украинским военным? По-моему, скучно. По крайней мере, мне такая жизнь показалась однообразной. Но для военных это, может, нормально. У каждого же свое призвание в жизни. Для них это хороший повод не только послужить в армии, но и заработать. С концертами выступала? Конечно (сказала Тина, медленно потягивая чай). Я пела перед американцами, поляками и украинцами. Какая публика более эмоциональная? Точно сказать трудно. Все аплодировали. Для них ведь это развлечение. К тому же, мы выступали для тех, кто еще не успел соскучиться по родине. Ты недавно презентовала новый клип на песню «Выше облаков». Многим показалось, что он получился очень простым… Верно… Мы решили его сделать без гламура. Захотелось наконец-то сказать «нет» этим крашенным губам, огромным сережкам, блестяшкам в волосах и цветным линзам. В новом клипе на первый план выходят эмоции, чувства, переживания. И это настоящее! Я люблю настоящих людей, без лжи и фальши. Особенно в отношениях. Съемки проходили в цирке… И не только. По сценарию в кадре должен был появиться воздушный акробат. Сергей делал очень красивые трюки! Но в один момент огромная лампа, которая висела под самым куполом, треснула. Вокруг разлетелись маленькие осколки. Как нам потом объяснили, это плохо и для животных, и для самого акробата. А осветители влетели на несколько тысяч долларов… Так же мы снимали на вокзале, в переходе около камер хранений. Именно там мы нашли эти классные трубы, перетянутые фольгой. Каковы же первые отзывы? Всякие. Кто-то говорит, что получилось уж слишком серьезно. Но я думаю, что это, по крайней мере, имеет свое лицо. Это не так, как у всех. Я сделала именно то, что хотела. Вскоре песня будет звучать на многих каналах России. И я не думаю, что будет негативная реакция. По крайней мере, это не тот продукт, который снимается в одном павильоне… Тина, ты хоть критику воспринимаешь? Конечно. Очень критически отношусь к собственной персоне. Я не из тех людей, которые любят рассматривать часами свои фотографии. Я всегда критически отношусь к своим концертным записям. Не люблю тратить много времени в салонах красоты. Мне часто многое в себе не нравится. Всегда хочется быть лучше и лучше. И цели я ставлю всегда высокие, и планку устанавливаю на высоком уровне. @@@ Ты сразу привыкла к тому, как смотришься в кадре? Говорят, камера меня любит. А мне смешно – прикольно смотрюсь. Серьезно я себя не могу воспринимать. Все это я делаю, конечно, серьезно, но без улыбки смотреть на то, что получилось, не могу. Нет какого-то самолюбования. Никогда не рассматриваю все детали: как пудра легла, как ресницы накрашены. Для меня главное - все должно быть искренне. Ты суеверна? Не то, что бы… Я обращаю внимание на какие-то знаки жизни. Не на мелочи, конечно. Есть же такие знаки, которые к чему-то подталкивают, или же наоборот – останавливают. Надо подмечать, что происходит вокруг, анализировать и делать выводы. Талисман есть? Есть икона и крестик. А талисман – это уже какое-то поклонение. Когда у тебя забирают этот талисман, ты кажешься слабой и беззащитной. В голове шарики за ролики заходят… Все это неправильно. Я верующий человек. Раньше этому как-то не уделяла ни времени, ни внимания. Даже можно сказать, что меня подтолкнули к тому, чтобы я об этом и не думала. После переродилась. И вере очень благодарна. Знаете, мне дали что-то сделать на этой планете, какую-то миссию выполнить. И я должна ее реализовать. У меня есть жизнь - и я должна показать, что живу не зря. Может, веришь в реинкарнацию? Да, верю. Я долгое время общалась с кришнаитами. Да и сейчас общаюсь. Их концепция восприятия мира мне очень нравится. Я разделяю их отношение к миру, Богу, к союзу между мужчиной и женщиной. Я стараюсь хранить какую-то чистоту внутри. Какие книги читаешь? Точнее, раньше читала… Мао Цзэдуна, восточную литературу, эзотерику. Из последнего – это Дэн Браун «Код да Винчи». Вообще, я очень люблю Маяковского. Сейчас просто не успеваю читать – вся в бегах, встречах и работе. Если бы не пела, чем бы занялась? Может быть, была бы стюардессой. Может быть, доктором… Может быть, писала бы романы… Хотя… В этой жизни я не могла не петь. Поэтому пою. В детстве играла в директора, домоуправительницу… Кстати, последнее очень пригодилось сейчас. Это важно при строительстве отношений артиста с его командой. Артист должен всем заправлять. По-доброму, конечно. От него многое зависит. @@@ С кем бы хотела спеть дуэтом? С Майклом Джексоном, Робби Уильямсом, Лучано Паваротти… (улыбается). На самом деле, они такие же люди, как и мы. Каждый человек может сделать все, что угодно. Просто надо трудиться. Любимый сказочной персонаж? Чебурашка, потому что он дружелюбный. И Крокодил Гена, потому что очень смешной… Как?! В тебе принцесса не живет? О принце на белом коне не мечтаю. Принцесса-белоручка – это тоже не обо мне. Скорее, роль Золушки сыграть смогла бы. Трудилась – получай результат. А насчет принца как?.. Нет, вот принца пока нет. Взамен есть много работы. К тому же, у меня до сих пор есть воспоминания, которые тяжело пережить… Кто твои родители? Папа у меня главный инженер строительной компании. Сейчас работает в Киеве. Моя мама тоже инженер, но работает в пенсионном фонде Ивано-Франковской области. Кто же тогда подтолкнул заняться музыкой? Чьи это нереализованные юношеские (или девичьи) мечты? Мама меня поддерживала больше, чем папа. Папа с самого начала сказал категорически «нет». Он был уверен, что я должна заниматься компьютером, английским. Но, в конечном счете, согласился. И сейчас очень поддерживает. Крепко обнимает, целует. Он мне как инженер рассказывает, как правильно достигать цели. У нас есть специальные аббревиатуры, которые, например, обозначают наши стремления. Как тебя называют дома?… Дочка… А что для тебя дружба? Это когда друг умеет радоваться радости друга. На конкурсе «Новая волна» ты нашла новых друзей? Конечно. Тот же Брэндон Стоун. Вопреки бытующему мнению, мы с ним не встречаемся. Вскоре, надеюсь, пересечемся в Берлине. Редко, но все же перезваниваемся с Полиной Гагариной. Не теряем контактов с дирекцией Юрмалы. Они меня, кстати, очень удивили. Думала, нас будут возить везде, поддерживать. Но такого не было. Показали лицо и все – дальше сами как хотите. Юрмала – это самый важный конкурс в твоей жизни? Если сравнивать с прошлыми годами, то в этом году я сделала намного меньше, чем делала раньше. А если говорить про какую-то публичность, то, бесспорно, такой популярности у меня никогда не было. И я очень-очень счастлива. Я этого очень хотела. Для этого я много работала. В жизни не бывает случайностей. Все случайности очень хорошо подготовленные. А Юрмала для меня – это открытие самой себя. Планы на «Евровидение» строишь? Пока к февралю планирую яркое шоу с туром по Украине. А если Бог пошлет, то буду участвовать и в конкурсе на «Евровидение»… Но у нас очень удивительная страна по части выбора участников на этот конкурс… В чем счастье Тины Кароль? Знать, что мое занятие нужно людям. И - видеть, как улыбаются дети…