Ани Лорак, певица

«Елку еще не поставила. Думаю купить сосну, она и стоит дольше и лесом пахнет. А вот новогоднее меню уже составила. Правда, готовить буду не я, а моя вторая мама Светлана Васильевна. Она обещала побаловать меня салатом «Мимоза», бутербродами с икрой, ореховым тортом. Это то, что я люблю больше всего».

Какой праздничный стол без тостов?! У Ани было очень мало времени, потому вместе с «Главредом» Ани Лорак успела поднять бокал шампанского (любимый новогодний напиток певицы) только … … за год уходящий Ани, обычно пьют и за удачи, и за поражения, ведь они тоже для чего были даны. Моя привычка из лимона делать лимонад. Потому, даже если и было в памяти что-то плохое, оно не удержалось. Разве можно забыть неучастие в Евровидении? Ну-у… Из лимона уже давно получился лимонад. Я всегда верила, что добро побеждает зло. И добрых людей намного больше. Я никогда никому не мстила, я не злопамятный человек. Время само рассудило. Люди сейчас сами видят, с каким счетом проиграла эта группа, и как тогда все было несправедливо. А где те чиновники, которые организовывали участие этой группы в Евровидении? Их нет на тех местах, и группы такой нет. Мне даже не пришлось на кого-то там сердиться. Остаются только профессионалы, остальные появляются и исчезают. Уверенными шагами к профессионалам приближается Тина Кароль, чем-то напоминающая Ани Лорак. Ты считаешь ее своей конкуренткой? Я считаю, что ничего плохого нет в том, что появляются новые артисты. Я ей желаю удачи. Я абсолютно здравомыслящий человек в этом смысле. Чем больше будет появляться артистов - тем больше будет выбор. Пусть будет много талантов. И пусть побеждает самый лучший. И все-таки, ты считаешь ее своей конкуренткой? У меня нет времени даже думать об этом! У меня график расписан на полгода вперед. Я хочу сказать, что у меня нет времени сесть и подумать, считаю ли я ее конкуренткой. Я с ней виделась. Тина – замечательная девочка. … за наступающий Где новый год «застукает» Ани Лорак? На улице. В Новогоднюю ночь я буду в Одессе: там пройдет большой праздник, который устраивает мэр города. После его поздравления, буду показывать свое шоу. Затем – выступление в ночном клубе. Два концерта за одну ночь. А сколько раз планируешь промелькнуть на экране? Зрители могут меня смотреть практически на всех каналах: УТ-1, 1+1, Интер, Новый канал, М1. В этом году не было съемок фильмов - только всяческие музыкальные огоньки. На УТ-1 я спою «Чом ти не прийшов» в украинской обработке. На М1 будет красивая песня Тони Брэкстон, только я ее спою на украинском языке. Лично мне интересно будет посмотреть проект Саши Пономарева - мы с ним вместе спели «Felicita», песня, которая была визитной карточкой Альбано и Ромины Пауэр. В наступающем году нас всех ожидают парламентские выборы. В политики пошла даже София Ротару… Я делаю все возможное, чтобы избежать всяческого участия в политических гонках. Я абсолютно аполитичный человек. Не понимаю, как можно соединять политику и музыку. Для меня это принципиально важно: либо ты политик, либо - артист. Это дело принципа или денег? Я не чувствую себя морально хорошо в этой ситуации. Я зарабатываю деньги и понимаю, что музыкантам нужны концерты. Но никто от меня не услышит призывы: «Голосуйте», «Делайте выбор». Я агитировать никого не собираюсь. Что пожелаешь сама себе в 2006 году? Пусть сбудется все, что я хочу. Конечно же, как творческий человек я хочу успеха своему альбому. Хочу новых территорий, новых поклонников. Конечно же, я хочу, чтобы этот альбом вышел и в Лондоне, и в Америке. Сейчас ведутся переговоры, так как альбом англоязычный и есть интерес к нему. Хочу для России кое-что сделать, меня, кстати, приглашают туда работать. Но, самое главное, чего желаю себе в следующем году - здоровья и сил. … за любовь Только ленивый не говорил о твоем романе с Александром Пономаревым. Зря? Людям хочется об этом говорить, так почему бы и нет? На самом деле нас с Сашей связывает многолетняя дружба. И то, что мы записали дуэт – это знак нашей дружбы, обоюдное желание сделать что-то совместное. И, конечно же, у людей всегда возникает вопрос - так бы ли эти поцелуи? Каждый фантазирует на эту тему по-своему. Так были поцелуи? Думайте сами. Пусть будет какая-то загадка. А любимый человек есть? Есть. Он рядом со мной. На Новый год мы тоже будем вместе. … за друзей Кто будет одарен Ани Лорак в праздничные дни? Моя команда - менеджер, продюсер, музыканты, балет, моя семья, моя подруга Лиля Подкопаева. Я как раз сейчас готовлю им подарки. Если честно, то друзей у меня так уж много. А что подаришь Лиле? Еще секрет. Это же должен быть сюрприз. Мама Ани Лорак увидит дочь дома на рождество? Ой, вряд ли. У меня очень насыщенный гастрольный график. Я за последний месяц была в Киеве только три дня. Для меня большая роскошь просто куда-то вырваться. Но, думаю, в январе удастся выкроить 2-3 дня и отдохнуть где-то.