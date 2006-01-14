Моисеев совратил Кузьму прямо на сцене! (Шокирующие ФОТО)

14 января 2006, 13:59

На «Новогодних танцах с 1+1» компании «Стар Медиа» Андрей Кузьменко (он же Кузьма) спел дуэтом с Борисом Моисеевым. Песню выбрали некогда хитовую «You’re my heart, You’re my soul» популярного некогда немецкого дуэта «Modern Talking». Как признался сам Кузьма, идею организаторов спеть с Моисеевым он принял сразу же и с радостью.

«С Борисом мы познакомились лично пять минут назад у него в гримерной, - рассказал Андрей, - хороший нормальный человек. Яркий дядько, мне он понравился. Я понял, что мы с ним одним воздухом дышим. Кроме этой песни, Борис только что предложил записать вместе еще одну. Не переживайте, детей у нас с Борей не будет».
Первым на сцену вышел весь в белом Борис Моисеев. Режиссеру Максиму Папернику пришлось чуть ли не за руку вести артиста между столиками. Взобравшись на возвышение, Борис молча дожидался своего коллегу. Сперва никто из присутствующих не понимал, какого это Кузьму так настойчиво зовут на сцену, не многие верили в то, что Андрей согласится на подобный номер. Кузьма появился перед публикой в черном костюме с бабочкой, и густо загримированным лицом. Ткань, из которой были сшиты брюки и пиджак, напоминала клеёнку. «Этот антицеллюлитный наряд мне сшили в ателье моего друга, - рассказал Андрей, - в нем очень жарко!»
Обсудив драматургию номера, артисты начали репетицию. «Спинами, спинами ближе друг к другу», - руководил процессом режиссер. Кузьма и Борис без тени сомнения выполняли все требования, и даже больше. В один момент певцы разошлись настолько, что, как влюбленная пара, взяли друг друга за лица и чуть было не поцеловались. Запись остановили, а смущенные артисты рассмеялись.  Первые минуты зрители были просто в шоке от происходящего, но потом опомнились и взорвались аплодисментами. Дальше Борис проникновенно шептал Кузьме: «Мое сердце разрывается от твоего взгляда…», а тот ему признавался «You’re my heat…». В общем, получилось забавно. Когда режиссер подсунул певцам девушек для танцев, «голубая» парочка не обратила на них внимания. «Боря, ну, пожалуйста, отреагируйте как-то», - просил Максим Паперник. Борис Моисеев обнял одну из красавиц и принялся танцевать медленный танец. Причем руки он положил девушке на плечи, а не на талию, как это принято у обычных людей. А вот Кузьма держался от танцовщицы подальше, выписывал перед ней вензеля, и в тесный контакт не вступал. В перерывах зрители активно фотографировались со звездами. Среди желающих получить памятное фото оказались в основном девушки, парни почему-то смущались.  
Когда номер отсняли, Борис остался на сцене один. Его расстроило, что публике запретили танцевать. «Б…, как это нельзя танцевать?». Но после режиссерских объяснений артист смирился с таким условием. Пока постановщики готовили сцену, Моисеев пытался завести с ними дружную беседу. Журналистам же сказал: «Напишите, как я с простым народом общаюсь, только про секс, пожалуйста, ни слова!».. Потом внимание певца переключилось на одного из фотографов. Лицо парня показалось Борису Моисееву знакомым, что явно первому не польстило. Артист оценил, что у молодого человека ярко выражен стиль. «Индивидуальность – это круто. Представляете, если бы я начал петь, как Алла Борисовна? Мне бы сказали: ты, что совсем еб…? А так у меня очень модное диско получается». Едва закончив съемки, Борис пожаловался, что очень устал – за день ему пришлось поменять четыре часовых пояса, и покинул площадку.

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