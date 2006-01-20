Оксана Байрак, режиссер

20 января 2006, 13:52

«С нашим кинематографом тогда будет все хорошо, когда люди у власти поймут, что кино – не роскошь, а такой же необходимый продукт, как хлеб, только духовный».

На этой неделе вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко сказал: «Потерпите пару месяцев, и Украину взорвут фильмы собственного производства, как художественные, так и документальные».

Оксана, как вы оцениваете ситуацию в сегодняшнем украинском кинематографе?

Сегодняшняя ситуация напоминает мне спящую красавицу, которая приходит в себя после поцелуя сказочного принца. Я не говорю, что кино возрождается, потому что возрождать то, что существовало всегда – нельзя. Украинский кинематограф был, есть и будет. Просто у него был период застоя. Причем не по вине кинематографистов. А по вине власти. Например, меня, как человека, постоянно снимающего кино, независимо от ситуации в стране, радует, что сейчас продюсерами становятся люди не только грамотные, но имеющие финансовые возможности.

«Аврора или Что снилось спящей красавице» – первый широкоэкранный фильм, международный проект, в котором участвует голливудская звезда Эрик Робертс. Мы – команда первопроходцев. Посудите сами: мы первыми начали снимать настоящее телевизионное кино, востребованное сегодня и в Украине, и в России. Теперь заканчиваем широкоформатное кино и, заметьте, не историческое... Мы принципиально остаемся в таком жанре, как мелодрама, но рассчитываем на полный метр и абсолютный прокат в кинотеатрах России и Украины, может быть, даже Европы…

Когда мы сможем увидеть «Аврору…»?

Если все сложится благополучно, то к апрелю, к 20-той годовщине Чернобыля, фильм выйдет в прокат в кинотеатрах. Мы планируем сделать большую презентацию с участием президентов трех стран – Украины, России и Беларуси, так как не только наш народ пострадал от этой страшной катастрофы.

Оксана, как вы думаете, почему в Украине нет кассовых фильмов?

А, простите, на какие деньги их делать? Да, у нас есть спонсоры, но пока – на уровне телевизионных проектов.

Им что-то мешает «идти» в большое кино?

Наверное…У нас нет лоббирования закона о льготном налогообложении кинематографа. Это зачеркивает все самые хорошие начинания нормальных бизнесменов. Если бы был этот закон, уже давно снималась бы масса кассового кино, и от России мы бы не отставали. Потому что у нас есть бизнесмены – умные, интеллигентные, понимающие и в бизнесе, и в киноискусстве.

А актеров хороших хватает?

Думаю, да. И мои фильмы, по-моему, это доказывают. Тот же Олег Масленников, Алла Масленникова, Толик Дьяченко (царство ему небесное!), Римма Зюбина. Это – звезды первой величины украинского кинематографа, которые сейчас приглашены в российские кинокартины не второго или третьего эшелона, а первого. Тот же Владимир Мотыль («Белое солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья») пригласил Олега Масленникова. Алла задействовали в нескольких московских проектах, а Римму пригласили играть и в сериалах, и в фильмах. У нас хороший молодой состав, просто с ними надо работать, их надо воспитывать. А не говорить, как некоторые мэтры, что у нас нет актеров. К сожалению, у нас нет такого понятия, как кино-тренинг. Было бы хорошо, если бы снимались в таком количестве, как в России, хотя бы сериалы, чтобы актеры изо дня в день входили в кадр. Вот тогда был бы тренинг. И внутренний, и внешний.

Скажите, вас, как режиссера, не сватали в Москву?

Я работаю и для Украины, и для Москвы. Меня москвичи приглашали еще с 1994 года, в прошлом году даже официальное предложение сделали. Последние полгода я моталась между Киевом и Москвой: помогала делать, как говориться, «киношную» структуру, кино-телевизионную, как генеральный продюсер. Переезжать туда я просто не вижу смысла. Я – бренд как телеканала «Интер», так и «РТР». У нас прекрасный рейтинг и там, и там. Меня знает и российский зритель, и украинский. Не смотря, что я творческая космополитка и мне, в принципе, все равно, где жить, но Киев – мой самый любимый город.

Вас везде представляют как украинского режиссера…

Правильно. А разве может быть как-то иначе? Я горда тем, что я из Украины. Бывает, даже смеюсь, когда пишут «Он снялся в фильме известного российского режиссера Оксаны Байрак». «Почему российского, если украинского!» «Украинского?.. Ну, мы вас поздравляем…» Такое впечатление, что только в России могут снимать такое кино. Где бы я ни жила, как бы ни сложилась моя жизнь, я всегда буду возвращаться в Киев. Даже, когда буду получать Оскар, я скажу «Thank you very march, my dear Ukraine».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну". Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять