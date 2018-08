Оксана Байрак, режиссер

«С нашим кинематографом тогда будет все хорошо, когда люди у власти поймут, что кино – не роскошь, а такой же необходимый продукт, как хлеб, только духовный».

На этой неделе вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко сказал: «Потерпите пару месяцев, и Украину взорвут фильмы собственного производства, как художественные, так и документальные».



Оксана, как вы оцениваете ситуацию в сегодняшнем украинском кинематографе?



Сегодняшняя ситуация напоминает мне спящую красавицу, которая приходит в себя после поцелуя сказочного принца. Я не говорю, что кино возрождается, потому что возрождать то, что существовало всегда – нельзя. Украинский кинематограф был, есть и будет. Просто у него был период застоя. Причем не по вине кинематографистов. А по вине власти. Например, меня, как человека, постоянно снимающего кино, независимо от ситуации в стране, радует, что сейчас продюсерами становятся люди не только грамотные, но имеющие финансовые возможности.



«Аврора или Что снилось спящей красавице» – первый широкоэкранный фильм, международный проект, в котором участвует голливудская звезда Эрик Робертс. Мы – команда первопроходцев. Посудите сами: мы первыми начали снимать настоящее телевизионное кино, востребованное сегодня и в Украине, и в России. Теперь заканчиваем широкоформатное кино и, заметьте, не историческое... Мы принципиально остаемся в таком жанре, как мелодрама, но рассчитываем на полный метр и абсолютный прокат в кинотеатрах России и Украины, может быть, даже Европы…



Когда мы сможем увидеть «Аврору…»?



Если все сложится благополучно, то к апрелю, к 20-той годовщине Чернобыля, фильм выйдет в прокат в кинотеатрах. Мы планируем сделать большую презентацию с участием президентов трех стран – Украины, России и Беларуси, так как не только наш народ пострадал от этой страшной катастрофы.



Оксана, как вы думаете, почему в Украине нет кассовых фильмов?



А, простите, на какие деньги их делать? Да, у нас есть спонсоры, но пока – на уровне телевизионных проектов.



Им что-то мешает «идти» в большое кино?



Наверное…У нас нет лоббирования закона о льготном налогообложении кинематографа. Это зачеркивает все самые хорошие начинания нормальных бизнесменов. Если бы был этот закон, уже давно снималась бы масса кассового кино, и от России мы бы не отставали. Потому что у нас есть бизнесмены – умные, интеллигентные, понимающие и в бизнесе, и в киноискусстве.



А актеров хороших хватает?



Думаю, да. И мои фильмы, по-моему, это доказывают. Тот же Олег Масленников, Алла Масленникова, Толик Дьяченко (царство ему небесное!), Римма Зюбина. Это – звезды первой величины украинского кинематографа, которые сейчас приглашены в российские кинокартины не второго или третьего эшелона, а первого. Тот же Владимир Мотыль («Белое солнце пустыни», «Звезда пленительного счастья») пригласил Олега Масленникова. Алла задействовали в нескольких московских проектах, а Римму пригласили играть и в сериалах, и в фильмах. У нас хороший молодой состав, просто с ними надо работать, их надо воспитывать. А не говорить, как некоторые мэтры, что у нас нет актеров. К сожалению, у нас нет такого понятия, как кино-тренинг. Было бы хорошо, если бы снимались в таком количестве, как в России, хотя бы сериалы, чтобы актеры изо дня в день входили в кадр. Вот тогда был бы тренинг. И внутренний, и внешний.



Скажите, вас, как режиссера, не сватали в Москву?



Я работаю и для Украины, и для Москвы. Меня москвичи приглашали еще с 1994 года, в прошлом году даже официальное предложение сделали. Последние полгода я моталась между Киевом и Москвой: помогала делать, как говориться, «киношную» структуру, кино-телевизионную, как генеральный продюсер. Переезжать туда я просто не вижу смысла. Я – бренд как телеканала «Интер», так и «РТР». У нас прекрасный рейтинг и там, и там. Меня знает и российский зритель, и украинский. Не смотря, что я творческая космополитка и мне, в принципе, все равно, где жить, но Киев – мой самый любимый город.



Вас везде представляют как украинского режиссера…



Правильно. А разве может быть как-то иначе? Я горда тем, что я из Украины. Бывает, даже смеюсь, когда пишут «Он снялся в фильме известного российского режиссера Оксаны Байрак». «Почему российского, если украинского!» «Украинского?.. Ну, мы вас поздравляем…» Такое впечатление, что только в России могут снимать такое кино. Где бы я ни жила, как бы ни сложилась моя жизнь, я всегда буду возвращаться в Киев. Даже, когда буду получать Оскар, я скажу «Thank you very march, my dear Ukraine».