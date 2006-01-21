«Сезоны моды» + «Киевский подиум» = Ukrainian Fashion Week

Как обещают организаторы, забывшие ради моды о личных амбициях, всем от этого станет только лучше: получится одна, зато самая настоящая модная неделя. Руководить фестивалем организаторы-вдохновители будут вместе: Ирина Данилевская из "Сезонов моды" назначена главой оргкомитета, президентом стал Александр Соколовский из "Киевского подиума". Проходить единая Ukrainian Fashion Week будет с 15 по 21 марта в павильоне "Альта Експо". Кроме места проведения от "Киевского подиума" модной неделе останется работа на две площадки – одна для работ почти кутюрных мастеров, другая – для показа коллекций ведущих торговых марок. "Сезоны моды" для UFW в наследство оставили авторские пригласительные на каждый показ, "богемный" вход – только по этим эксклюзивным пригласительным, прямую трансляцию дефиле на М1 и "высокий профессионализм". Конкурс "10*10", который за два года существования фестиваля стал традиционным для "Киевского подиума", из-за невмещаемости в эти рамки на UFW не увидим. Его, скорее всего, перенесут на май, и проходить он будет, как конкурс молодых дизайнеров. То есть никаких Пако Рабаннов… Не увидим мы в марте и запланированную "Киевским подиумом" коллекцию Сони Рикель. Ее дочка, которая ведет дела 76-летней матери, из-за смещения фестиваля с апреля на март – приехать не сможет. Уже собралась в Японию. Что касается виновников торжества – самих украинских дизайнеров, то они из-за таких перемен каких-либо эмоциональных стрессов не переживают – увидим те же знакомые лица. Участие в UFW уже подтвердили: Лилия Пустовит, Виктор Анисимов, Виктория Гресь, Алексей Залевский, Анна Бабенко, Диана Дорожкина, Оксана Караванская и еще 30 запомнившихся по "Сезонам моды" и "Киевскому подиуму" дизайнеров.